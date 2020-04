ROUNDUP/Ärztekammer: Besuche im Altenheim trotz Corona ermöglichen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der wochenlangen Kontaktsperre infolge der Corona-Krise wächst die Sorge um die Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Die Bundesärztekammer forderte am Wochenende, trotz der Ansteckungsgefahr Besuche bei älteren Verwandten und Bekannten zu ermöglichen. Die Grünen entwickelten einen eigenen Plan gegen die Vereinsamung von Älteren. Von Gewerkschaften und Heimbetreibern kam Kritik, dass es vielerorts immer noch an Schutzausrüstung fehle.

Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt warnte in der "Neuen Westfälischen" (Samstag) davor, es mit Einschränkungen zu übertreiben. Voraussetzung für Besuche im Altenheim müsse jedoch das Tragen von Schutzkleidung sein. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, jetzt würden "kreative Lösungen" gebraucht, um die Isolierung von älteren Menschen zu verhindern und gleichzeitig ihre Gesundheit zu schützen.

In einem Papier der Grünen heißt es dazu, Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen müssten "so weit wie möglich verhindert" werden. Die Partei schlug "Zeitkorridore" vor, in denen Besuche möglich sind. Zudem solle ein Kontingent von Schutzausrüstung bereitgestellt werden. "Mit einem strikten Risikomanagement kann das Übertragungsrisiko stark eingegrenzt und Besuche möglich gemacht werden."

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte, dass es in vielen Kliniken, der Altenpflege und bei ambulanten Pflegediensten immer noch "an allen Ecken und Enden" an Schutzkleidung fehle. Vorstandsmitglied Sylvia Bühler sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Montag): "Dies kann für Patienten, pflegebedürftige Menschen und die Beschäftigten fatale Folgen haben." Caritas und Diakonie äußerten ähnliche Kritik./ik/cs/DP/zb