ROUNDUP: Ätna-Warnstufe gesenkt - Flugbetrieb soll wieder anlaufen

15.08.26 19:57 Uhr

CATANIA (dpa-AFX) - Nach der Herabstufung der Warnstufe für die vulkanische Aktivität am Ätna soll der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wieder anlaufen. Wie der Betreiber des Airports (SAC) mitteilte, sollen Ankünfte und Abflüge ab 14.00 Uhr wieder möglich sein. Passagiere werden dennoch aufgefordert, vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

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Wie schnell der Flugbetrieb am Airport tatsächlich hochgefahren werden kann und in welchem Umfang zunächst wieder geflogen wird, ist allerdings unklar. Auf der Internetseite des Flughafens werden auch für die Zeit nach 14.00 Uhr weiterhin zahlreiche Flüge als gestrichen oder umgeleitet angezeigt. Der Betreiber informierte lediglich über die Öffnung von zwei Sektoren.

Nur noch schwacher Ascheausstoß

Noch am Vortag hatte der Betreiber eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt. Am Vormittag wurde die Warnstufe von Rot auf Orange herabgestuft. In dem jüngsten Bericht zur vulkanischen Aktivität des Ätna vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) halte ein schwacher Ascheausstoß an, der auf den Gipfelbereich beschränkt sei.

Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Flughafenbetreibers wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. Die Betreibergesellschaft SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre.

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Mehrere Faktoren erschwerten Auswirkungen

Nach den Worten des Vulkanologen Mario Mattia vom INGV war der Ausbruch wegen der lange anhaltenden Ascheemission so ungünstig für den Flugverkehr. Erschwerend hinzugekommen seien konstante Winde von Norden nach Süden, die die Asche direkt über Catania und den Flughafen trieben./rme/DP/mis