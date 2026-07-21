ROUNDUP: Airbus peilt mehr Gewinn und neue Jet-Version an - Aktie hebt ab

22.07.26 10:33 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) nimmt sich dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor. Besonders das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets soll dazu beitragen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von zuletzt 7,1 Milliarden auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigt. Zudem peilt das Management um Konzernchef Guillaume Faury einen milliardenschweren Aktienrückkauf an und denkt ernsthaft über eine extralange Version des Großraumjets A350 nach. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstagabend hervorragend an.

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Die Airbus-Aktie gewann am Mittwochvormittag fast sieben Prozent auf 207,85 Euro. Damit überschritt sie wieder die Marke von 200 Euro und war zugleich Spitzenreiter im DAX. Zugleich wurde sie wieder fast fünf Prozent teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel, nachdem die Folgen des Iran-Kriegs wie der hohe Ölpreis das Papier wie andere Aktien aus der Luftfahrtbranche zwischenzeitlich abwärts geschickt hatten.

Nach Ansicht des Branchenexperten David Perry von der US-Bank JPMorgan enthalten die Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend alles, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet, und diese lägen eher über den Erwartungen. Den Aktienrückkauf wertete er ebenfalls positiv, auch wenn dessen Umfang etwas geringer ausfalle als angenommen. So will Airbus binnen drei Jahren fünf Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Analyst Perry setzte sein Kursziel für die Airbus-Aktie in der Nacht zum Mittwoch von 240 auf 245 Euro nach oben. Andere Experten zeigten sich mit Kurszielen von 190 bis 227 Euro hingegen vorsichtiger.

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Airbus fahre in allen Geschäftsbereichen die Produktion hoch, um der starken Nachfrage gerecht zu werden, sagte Faury auf einer Investorenveranstaltung am Dienstagabend in London. Derzeit spielt die Musik in der Luftfahrtbranche in England. So präsentiert Airbus wie andere Flugzeughersteller und Zulieferer seine Produkte seit Montag auf der Farnborough Airshow nahe der britischen Hauptstadt.

Airbus sitzt in seinem Kerngeschäft mit Passagierjets auf prallvollen Auftragsbüchern. Vor allem wegen Engpässen bei Zulieferern wie Triebwerksbauern kommt der Konzern kaum hinterher, die starke Nachfrage der Fluggesellschaften nach seinen Flugzeugen zu stillen. So musste Faury die ehrgeizigen Produktionsziele für die meistgefragte Flugzeugfamilie A320neo wiederholt in die Zukunft verschieben.

Dafür zuständig ist seit diesem Jahr der neue Spartenchef Lars Wagner. Der Manager hatte zuvor den Chefposten beim deutschen Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) aufgegeben. Binnen drei Jahren soll er den bereinigten operativen Gewinn der Sparte auf etwa zehn Milliarden Euro nach oben treiben. Das wäre fast doppelt so viel wie noch 2025.

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Wagner rechnet sich für die kommenden Jahre bei den Passagierjets teils deutlich höhere Margen aus. So ist Airbus mit seiner Modellfamilie A320neo Marktführer bei den Mittelstreckenjets und will die Produktion der Reihe bis 2027 auf monatlich 70 bis 75 Maschinen steigern. Danach solle sie erst einmal bei 75 bleiben, bevor man über weitere Steigerungen nachdenke, sagte Wagner. Der kleinere Airbus A220 soll im Jahr 2028 mit einer Produktion von dann 13 Stück pro Monat die Gewinnschwelle erreichen.

Größere Chancen als bislang wittert Wagner im Markt der Großraumjets für die Langstrecke, bei denen der kriselnde Konkurrent Boeing aus den USA bisher den größeren Teil des Marktes beherrscht. Gerade für den Airbus A350 sehe er die Chance, die Produktion künftig weit über die für 2028 geplanten 12 Maschinen pro Monat zu steigern.

Es gebe eine große Nachfrage nach diesen Maschinen, sagte Wagner. "Wir müssen in der Lage sein, den Kunden frühere Slots anzubieten." Zudem prüfe Airbus die Entwicklung einer verlängerten Version der A350 - noch länger als das derzeit größte Modell A350-1000. "Es gibt aber noch keine Entscheidung über den Stretch", stellte Finanzvorstand Thomas Toepfer klar.

Grund für die Überlegungen: Die Airlines tendieren laut Wagner immer stärker zu den größten Versionen der jeweiligen Flugzeugfamilien. So entfielen bei der A320neo-Reihe inzwischen 75 Prozent des Auftragsbestands auf die Langversion A321neo. Zudem gebe es einen Trend zu Varianten mit größerer Reichweite.

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defence & Space und das Hubschraubergeschäft steuern zum konzernweiten Ergebnis vergleichsweise wenig bei. Aber auch sie sollen zulegen - nicht zuletzt, weil die europäischen Staaten angesichts der Bedrohung aus Russland und der unsicheren Unterstützung durch die USA ihr Militär aufrüsten. Zusammen sollen Airbus Defence & Space und Airbus Helicopters ihren bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf etwa 2,5 Milliarden Euro steigern.

Für 2026 sieht Faury den Konzern auf Kurs. So soll Airbus in diesem Jahr etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit den bisherigen Rekord von 863 Maschinen aus dem Jahr 2019 übertreffen. Der bereinigte operative Gewinn soll auf rund 7,5 Milliarden Euro klettern./stw/men/nas