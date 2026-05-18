ROUNDUP: Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme zum KI-Netzwerk-Ausbau

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) hat einen Auftrag für mehrere Maschinen zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Der US-Technologiekonzern Lumentum habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Lumentum ist den Angaben nach ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Die im MDAX notierte Aixtron-Aktie legte zuletzt um rund 1,8 Prozent auf 51,26 Euro zu.

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Die Bestellung spiegele die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Basis des wichtigen Halbleitermaterials Indiumphosphid wider, teilte Aixtron weiter mit. Diese würden für schnelles Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke benötigt. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben, eine solche Maschine kostet aber in der Regel rund vier Millionen Euro. Da es sich bei dem Auftrag um mehrere G10-AsP-Systeme handelt, dürfte der Auftragswert mindestens im zweistelligen Millionen-Bereich liegen.

Nach Einschätzung von Analyst Om Bakhda vom Analysehaus Jefferies beginnen die Opto-Aufträge für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien.

Die Aixtron-Aktie ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro./mne/tav/jha/