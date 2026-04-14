ROUNDUP: Aixtron platziert Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschafft. Das Volumen lag wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Die Papiere haben eine Laufzeit bis April 2031.

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Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von 7,9 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen kann.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei etwa 51,010 Euro bei Endfälligkeit. Aus dem Xetra-Handel war die Aixtron-Aktie am Mittwoch bei 42,35 Euro gegangen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst./he