ROUNDUP/Aktien Asien: Leichte Gewinne - Hoffnung auf weitere Entspannung

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich weiter zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Dabei profitierten die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans mit etwas deutlicheren Gewinnen von der Stärke des US-Technologiesektors.

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Die Märkte stützte wachsende Zuversicht, dass der Iran-Krieg bald vorbei sein könnte. Dazu trugen Worte des US-Präsidenten bei. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte Donald Trump dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt gemacht, für den derzeit eine zweiwöchige Waffenruhe gilt.

Der japanische Nikkei 225 endete 0,44 Prozent höher mit 58.134,24 Punkten. Er bewegte sich damit auf dem höchsten Stand seit einem Monat und ist auf bestem Weg, die Verluste seit dem Beginn des Iran-Kriegs auszuwetzen. Auch die australische Börse lag leicht im Plus. Der S&P ASX 200 legte um 0,1 Prozent auf 8.978,80 Punkte zu.

In China war die Entwicklung dagegen uneinheitlich. Während der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zuletzt um 0,37 Prozent auf 4.633,78,13 Zähler sank, stieg der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,41 Prozent./mf/nas