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ROUNDUP/Aktien Asien: Nikkei 225 nähert sich mit Rekordhoch 60.000er-Marke

16.04.26 08:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
59.518,3 PKT 1.384,1 PKT 2,38%
Charts|News|Analysen

(neu: Indizes aktualisiert, Börse Taiwan und TSMC)

SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien sind angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg erneut gestiegen. Der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte stieg auf ein Rekordhoch von 59.628,78 Punkten und näherte sich der runden Marke von 60.000 Zählern immer mehr an. Zum Handelsschluss betrug der Aufschlag 2,4 Prozent auf 59.518,34 Punkte.

In Bezug auf eine mögliche Fortsetzung der US-iranischen Verhandlungen hieß es in einer aktuellen Stellungnahme des Weißen Hauses, man sei "zuversichtlich, was die Aussichten auf ein Abkommen" mit dem Iran betrifft. Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News zudem gesagt, dass er glaube, der Iran-Krieg sei "fast vorbei".

An der taiwanesischen Börse stieg der Leitindex Taiwan Weighted auf ein Rekordhoch. Die gesamte Kapitalisierung aller an der Taiwan Stock Exchange gelisteten Unternehmen übertrifft laut Daten von Bloomberg mittlerweile den Börsenwert der London Stock Exchange. Aktien des Schwergewichts TSMC könnten am Freitag gesucht sein. Der nach Börsenschluss veröffentlichte Quartalsgewinn des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers übertraf die Markterwartung deutlich.

In Seoul kletterte der südkoreanische Leitindex KOSPI um 2,1 Prozent auf 6.218,61 Punkte. Damit machte der Index fast alle Verluste der vergangenen Wochen nach dem Beginn des Iran-Kriegs wieder wett. Der Index war im Tief um knapp ein Fünftel bis auf 5.040 Punkte gefallen. Seitdem legte der Index wieder fast ein Viertel zu.

In China sorgten überraschend robuste Konjunkturzahlen für Optimismus. So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach vorläufigen Daten um 5,0 Prozent während des ersten Jahresquartals zu. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, kletterte um 0,8 Prozent nach oben. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Leitindex Hang Seng 1,5 Prozent zu./fkr/DP/zb/bek/nas

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