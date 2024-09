ROUNDUP/Aktien Europa: Klare Gewinne - Rohstoff- und Luxuswerte stark gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag deutlich zugelegt. Gute Vorgaben aus China trieben vor allem die Schwergewichte aus dem Rohstoff- und dem Luxussektor nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 4.940,72 Punkten. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,70 Prozent auf 12.048,85 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,28 Prozent auf 8.282,76 Punkte.

Neue Maßnahmen Chinas zur Stützung seiner Wirtschaft kamen gut an. "China lockert seine Geldpolitik , versorgt die Banken mit Geld und will so schließlich dem kränkelnden Immobiliensektor unter die Arme greifen", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. "Mit den heute angekündigten Maßnahmen will die Regierung in Peking das Vertrauen sowohl der eigenen Bürger als auch des Auslands und schließlich der Investoren in die Wirtschaftsmacht China zurückgewinnen." Das habe gerade den exportorientierten Branchen zu Auftrieb verholfen.

Der schwache ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland als größter Volkswirtschaft Europas trat angesichts der Hoffnungsschimmer in Fernost etwas in den Hintergrund. Und das, obwohl es allen Grund zur Sorge gibt. "Der Produktionsindex befindet sich seit dem Jahr 2018 im Abwärtstrend - seit nunmehr knapp sechs Jahren also", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zu den Daten an. "Dies zeigt, dass hinter der schwachen konjunkturellen Entwicklung mehr steckt als nur eine vorübergehende Wirtschaftsflaute."

Den mit Abstand stärksten Wirtschaftssektor an den Börsen bildeten die Rohstoffwerte. Die Branche würde zu den Profiteuren einer verstärkten Nachfrage aus dem rohstoffhungrigen China gehören. So verzeichneten die Papiere von Anglo American, Rio Tinto und Glencore Kursaufschläge zwischen 3,9 und 6,6 Prozent.

Aber auch Luxuswerte waren gefragt. Für die Hersteller von Schmuck, hochwertiger Kleidung und anderem Chichi ist China ein wichtiger Absatzmarkt. Daher ging es mit Kering um 3,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mit seiner Marke Gucci zuletzt unter der Nachfrageflaute aus China gelitten. Die Aktien von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton), Hermes (Hermès (Hermes International)) und Richemont verbuchten Kursgewinne zwischen 3,2 und 4,1 Prozent.

Gefragt waren zudem Autowerte, wo "zuletzt immer wieder vor einer konjunkturellen Flaute in China gewarnt wurde", wie Molnar anmerkte. Gerade die Aktien der Hersteller hochpreisiger Fahrzeuge wie BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) profitierten. Daneben erholten sich die Bankwerte von ihrer Vortagesschwäche./edh/nas