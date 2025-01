ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben zuversichtlich

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Ampeln an Europas wichtigsten Aktienmärkten bleiben auf grün. Der EuroStoxx 50 schloss am Donnerstag 0,22 Prozent höher bei 5.217,50 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,47 Prozent auf 12.265,40 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,23 Prozent auf 8.565,20 Punkte.

"Ein Teil der Anleger wartet auf eine Korrektur, um günstiger in den Markt zu kommen. Der andere Teil wartet auf die nächsten, vielleicht positiven Impulse, die in der kommenden Woche zum einen von den ersten Quartalsberichten der "Glorreichen Sieben" und zum anderen von den Notenbanksitzungen in Washington und Frankfurt kommen könnten", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Aus Branchensicht stand der Technologiesektor am Donnerstag im Anlegerfokus, der unter Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally litt. Auslöser dafür war ein nach Einschätzung der Investmentbank Stifel vorsichtiger Ausblick des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK hynix. So sackten die Aktien des Branchenschwergewichts ASML (ASML NV) am EuroStoxx-Ende um 4,4 Prozent ab.

Im Einzelhandelssektor büßten AB Foods (Associated British Foods) um 3,2 Prozent ein. Die Tochter Primark hatte ihre Umsatzerwartungen gekappt. Grund war das abgelaufene Quartal mit einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft.

Besser hielten sich dagegen Pharmawerte. Hier gewannen Sanofi 1,1 Prozent. Analyst Jo Walton von der UBS hält die Aktie für eine der attraktivsten im europäischen Pharmasektor. Sie sei im vierten Quartal erheblich unter Druck geraten und werde nun mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zu den großen europäischen Branchenkollegen gehandelt./edh/nas