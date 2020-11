ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Auch auf Hoch seit Februar noch keine Schwäche

"Die Hoffnung, dass die Pandemie bald einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden kann, könnte eine größere Rotation raus aus den Tech-Lieblingen hin zu bislang unpopulären Titeln auslösen", erläuterte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Für die europäischen Aktienmärkte, die deutlich geringer von den Tech-Werten abhingen, wären dies dem Experten zufolge erfreuliche Nachrichten.

Zu den größten Gewinnern im EuroStoxx-50 zählten zur Wochenmitte die Aktien des Pharmakonzerns Sanofi mit plus 3,1 Prozent. Auch im Branchenvergleich lagen Pharmawerte (STOXX EU600 Health Care) mit plus 1,9 Prozent gut im Rennen. Noch stärker legte der Versorgersektor mit plus 2,6 Prozent zu. Investoren setzten am Mittwoch eher auf Substanzwerte als auf wachstumsträchtige Branchen, sagten Händler. So gewannen die im EuroStoxx 50 notierten Papiere der Versorger Iberdrola (Iberdrola SA) und Engie (Engie (ex GDF Suez)) 2,6 beziehungsweise 2,4 Prozent./bek/he