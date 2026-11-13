ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Aufwärtsdrang erlahmt nach starker Börsenwoche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einer starken Woche an Europas Aktienmärkten haben die Kurse am Freitag überwiegend leicht nachgegeben. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent niedriger bei 6.386,86 Zählern. Mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent war die Börsenwoche die stärkste seit April. Am Vortag hatte es der EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Ende August geschafft.

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"Schwächelt der KI-Sektor, performen Europas Aktienmärkte besser als die amerikanischen und asiatischen", sagte Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck. Die Turbulenzen rund um den KI-Giganten Nvidia und mögliche politische Restriktionen für Chip-Exporte nach China lasteten am Freitag schwer auf den Kursen der US-Halbleiterbranche. "Der Marktfokus verschiebt sich gerade weg vom Wachstumsfokus hin in Richtung verlässlicher Qualität", so der Chefstratege.

Außerhalb des Euroraums legte der Londoner FTSE 100 um 0,36 Prozent auf 10.902,56 Zähler zu. Der Schweizer Leitindex SMI gab dagegen um 0,29 Prozent auf 15.106,12 Punkte nach. Allerdings hatte der SMI am Vortag nach einer fünfwöchigen fulminanten Kurs-Rally ein Rekordhoch erreicht.

Bei insgesamt überschaubaren Bewegungen zählten Europas Versorger zu den größten Gewinnern. Der italienische Energiekonzern Enel hatte in den ersten neun Monaten des Jahres überraschend viel verdient. Bei den Alternativen Energien müsse das Tempo aber zunehmen, bemängelten die Analysten von Bernstein. Die Aktie schloss moderat im Plus.

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Zu den Gewinnern gehörten auch die Versicherer. Hier waren Aktien der britischen Aviva gefragt, die um 3,4 Prozent anzogen. Die Analysten der Bank RBC sprachen von guten Zahlen zum dritten Quartal. Alle Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden.

Nicht ganz so viel Zustimmung fand das Zahlenwerk der italienischen Generali (Assicurazioni Generali). In den ersten neun Monaten summierten sich die Großschäden durch Naturkatastrophen bei dem Versicherer auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden Euro. Die Aktie verlor gut ein Prozent.

Auf noch weniger Gegenliebe stießen die Zahlen von Richemont. Zwar habe der Luxusgüterhersteller angesichts eines nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hieß es von RBC. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Richemont-Aktien verloren fast vier Prozent.

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Noch stärker fielen im schwächelnden Technologiesektor AMS-Osram (ams) mit gut neun Prozent. Die Ergebnisse des Sensorspezialisten hätten zwar den Erwartungen entsprochen, so die Analysten der Bank Vontobel. Die Prognosen für den zukünftigen Geschäftsverlauf lägen allerdings unter den Erwartungen./bek/he