ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne nach US-Zwischenwahlen

04.11.26 18:35 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Am Tag nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,97 Prozent höher mit 6.265,71 Punkten. Als Kursstützen erwiesen sich der deutliche Rückgang der Ölpreise und positiv aufgenommene Geschäftsaussagen von Unternehmen.

Werbung

Außerhalb des Euroraums gewann der Züricher SMI 1,90 Prozent auf 15.022,85 Punkte, womit er erneut ein Rekordhoch erreichte. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich 1,79 Prozent höher mit 10.829,21 Punkten aus dem Handel.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 führten Banken-, Einzelhandels- und Autotitel die Gewinnerliste an.

Zu den Banken verwiesen Marktteilnehmer auf Umschichtungen aus dem Technologiebereich und den USA. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

Werbung

Aus dem Einzelhandelssektor ragte Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) mit einem Kurssprung von 6,6 Prozent heraus. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieben die Experten der kanadischen Bank RBC. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch, als man habe befürchten müssen, merkten zudem die Analysten der US-Bank Jefferies an.

Gut kamen zudem die Zahlen von Novo Nordisk an, wie das Kursplus von 5,6 Prozent zeigte. Der Pharmahersteller hob nach einem überraschend guten Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das laufende Jahr an. Der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt die Dänen optimistischer. Auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelte.

Ein starker Quartalsbericht von Heidelberg Materials gab auch anderen Baustoffwerten Auftrieb. Die Aktien des deutschen Unternehmen stiegen um 9,6 Prozent. Holcim und Saint Gobain (Saint-Gobain) waren mit 3 und 3,4 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt.

Werbung

Verlierer in Europa waren nur die Aktien von Öl- und Gas- sowie Technologiekonzernen, wobei sich das Minus bei letzteren in Grenzen hielt. Die schwachen europäischen Halbleiterwerte entwickelten sich im Einklang mit der US-Konkurrenz - dort machen sich die Anleger wegen einer möglicherweise stärkeren Regulierung der KI-Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten Sorgen./gl/jha/