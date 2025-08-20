DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,47 -2,9%Dow44.882 -0,1%Nas21.321 -1,4%Bitcoin97.338 -2,4%Euro1,1657 -0,1%Öl65,79 -1,0%Gold3.318 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen? Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf März-Hoch - Friedenshoffnung

19.08.25 18:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.483,3 PKT 48,6 PKT 0,90%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt und am Tageshoch geschlossen. Zwar gibt es weiterhin keine konkreten Ergebnisse für ein Ende des Ukraine-Krieges, doch "weitere Treffen - auch mit Moskau - stehen bevor", kommentierten die Experten von IG Markets.

Wer­bung

Obendrein sei das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern "sehr viel freundlicher" verlaufen als die Begegnung zwischen Trump und Selenskyj im Februar, zeigte sich Analyst David Perry von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) optimistisch. Auch Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank hob den "konstruktiven Ton" der Gespräche hervor.

Bevor am Freitag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zum Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den Mittelpunkt rücken wird, machte der EuroStoxx 50 seine Verluste vom Wochenauftakt mehr als wett. Der Leitindex der Euroregion legte um 0,89 Prozent auf 5.483,28 Punkte zu und schloss knapp unterhalb seines Tageshochs. Damit ist er zudem wieder zurück auf dem Niveau von Ende März.

Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um 1,16 Prozent auf 12.212,19 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 9.189,22 Punkte.

Wer­bung

Mit Ausnahme des Immobiliensektors legten alle Branchen zu. Besonders gefragt waren Autoaktien, gefolgt von Chemie und Einzelhandel.

Zu den größten Verlierern zählten Rüstungsaktien wie Rheinmetall mit minus 4,9 Prozent und Thales mit minus 4,1 Prozent. SAFRAN gaben im freundlichen Umfeld 0,3 Prozent ab. In London büßten BAE Systems 3,9 Prozent und Rolls-Royce 2,1 Prozent ein.

DocMorris (DocMorris) sackten nach Halbjahreszahlen um 11,6 Prozent ab. Die Analysten von UBS und Baader Bank verwiesen auf die schwächere Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Wettbewerber Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)). Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum der Versandapotheke mit gut zehn Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, schrieb Baader-Bank-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent./ck/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:24ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf März-Hoch - Friedenshoffnung
18:13Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf höchstem Stand seit März - Friedenshoffnung
17:57Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
17:01Earnings Outlook For Banco BBVA Argentina
15:58Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
15:40Is Iberdrola (IBDRY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
15:30Is It Worth Investing in ASML (ASML) Based on Wall Street's Bullish Views?
14:45Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
mehr