ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx verringert Plus deutlich

13.08.26 18:12 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Anleger werden nach einem bislang erfreulich verlaufenen August auf hohem Kursniveau offenbar etwas vorsichtiger. Zeitweise deutlich gesunkene Ölpreise waren am Donnerstag kein entscheidender Treiber.

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Der EuroStoxx 50, der am Vormittag noch knapp an sein Rekordhoch vom Vortag herangekommen war, verringerte bis zum Handelsende sein Plus auf 0,18 Prozent beim Stand von 6.545,47 Punkten.

Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische Leitindex SMI ebenfalls 0,18 Prozent auf 14.475,13 Punkte. Den britischen FTSE 100 belasteten schwache Rohstoffwerte, die ihrem jüngst guten Laut Tribut zollten. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf 10.772,67 Punkte.

Positive Akzente am europäischen Aktienmarkt setzte Adyen (Adyen BV Parts Sociales). Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Zukäufen die Umsatzprognose leicht erhöht. Die Zahlen und die verbesserten Wachstumsaussichten wurden mit Begeisterung aufgenommen. Die Titel gewannen an der Spitze im EuroStoxx 50 16,4 Prozent.

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Ebenfalls gefragt waren Aktien von Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) mit einem Plus von mehr als 9 Prozent. Die Reederei hatte sich nochmals höhere Ziele für das Gesamtjahr gesetzt, nachdem die Prognose bereits im Mai und Juni angehoben worden war.

Rohstoffwerte waren in der Stoxx-600-Übersicht mit deutlichem Abstand hinten. Antofagasta, Rio Tinto und Fresnillo büßten in London zwischen 4,7 und 6,8 Prozent ein./ajx/he