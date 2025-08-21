DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,13 +4,1%Dow44.944 +0,1%Nas21.160 -0,7%Bitcoin97.801 +0,9%Euro1,1662 +0,1%Öl66,85 +1,4%Gold3.346 +0,9%
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: FTSE 100 auf Rekordhoch - sonst eher Lethargie

20.08.25 18:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.472,3 PKT -11,0 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen
FTSE 100
9.288,1 PKT 98,9 PKT 1,08%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Mit Ausnahme des britischen FTSE 100 (Footsie) (FTSE 100), der ein Rekordhoch erreichte, machten die meisten Indizes keine größeren Sprünge. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach eher von allgemeiner Lethargie, die sich nach der Elefantenrunde über einen Frieden in der Ukraine im Weißen Haus und vor dem am Donnerstag startenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole breit mache.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,20 Prozent auf 5.472,32 Punkte nach. Damit hielt sich der Eurozonen-Leitindex weiter auf dem hohen Niveau von Ende März. Zu Beginn des Frühlingsmonats hatte er es endlich geschafft, das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 zu übertreffen.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,52 Prozent auf 12.276,26 Punkte zu. Der FTSE 100 in London gewann 1,08 Prozent auf 9.288,14 Punkte. Kurz zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9.300 Zählern geklettert.

Unter den Branchen waren vor allem die defensiveren gefragt: Aktien von Lebensmittelherstellern, Konsumgüterproduzenten und Versorgern belegten die vorderen Plätze. Im SMI waren Nestle (Nestlé) Spitzenwert mit plus 3,6 Prozent und stabilisierten sich nach ihrem Mehrjahrestief Anfang August weiter. Danone gewannen im EuroStoxx 3,2 Prozent, Pernod Ricard 2,1 Prozent und LOreal (LOréal) 1,7 Prozent. Im FTSE 100 gewannen Unilever 3,3 Prozent. Unter den Versorgern legten Iberdrola (Iberdrola SA) im EuroStoxx um 1,3 Prozent und United Utilities im Footsie um 3,5 Prozent zu.

Für die Aktie des Sanitärtechnik-Unternehmens Geberit aus der Schweiz ging es nach einer starken Kursentwicklung und teils enttäuschenden Quartalszahlen hingegen um 3,0 Prozent abwärts.

Noch schlimmer erwischte es mit Alcon einen weiteren schweizerischen Standardwert. Die Aktie des Pharmaunternehmens sackte nach zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielen um 9,4 Prozent ab./ck/he

