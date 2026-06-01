DAX24.910 +0,1%Est506.257 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2500 -1,8%Nas26.531 -0,6%Bitcoin56.550 -1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl78,64 -5,7%Gold4.341 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp höher - unter 25.000-Punkten -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Fondsmanager überrascht: Diese KI-Aktien hält er für wichtiger als NVIDIA Fondsmanager überrascht: Diese KI-Aktien hält er für wichtiger als NVIDIA
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx unter Rekord vom Vortag

16.06.26 18:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.257,4 PKT 28,0 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag erneut zugelegt. Weiterhin erfreute die Anleger die Aussicht auf die am Freitag anstehende Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges. Allerdings verfehlte der Leitindex der Eurozone knapp ein erneutes Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von 0,45 Prozent auf 6.257,42 Punkte zu Buche.

Der Schweizer SMI stieg um 0,32 Prozent auf 13.761,53 Punkte. Er hatte am Montag nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Der britische FTSE 100, der zu Wochenbeginn mit einem Verlust aus dem Handel gegangen war, gewann nun 0,61 Prozent auf 10.494,21 Punkte.

Im europäischen Branchentableau (Stoxx Europe 600) standen Autowerte nach der jüngsten Erholung unter Druck. Sie litten unter dem Verkaufseinbruch auf dem chinesischen Markt im Mai. Die Gründe dafür seien klar, sagt Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Verbands für Personenkraftwagen. Aus seiner Sicht belastet vor allem der Rückgang staatlicher Hilfen den Markt. Hinzu kämen die hohen Benzinpreise seit dem Beginn des Iran-Kriegs und die schwache Kaufkraft vieler Verbraucher.

Gefragt waren dagegen Industrietitel, nachdem sich die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten Konjunkturerwartungen von Finanzmarktteilnehmern im Juni unerwartet deutlich erholt haben. "Die Expertinnen und Experten setzen darauf, dass sich der Iran-Konflikt dem Ende nähert", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage. Der massive Druck auf die Energiepreise und Inflation dürfte sich abschwächen, was sich positiv auf die energieintensive Industrie und die privaten Haushalte auswirke.

Der ebenfalls starke Banken-Index notierte weiter auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise im Jahr 2008. An der Spitze der Branchenübersicht und zugleich als bester Wert im EuroStoxx zogen die Papiere der UniCredit um gut vier Prozent an.

Die Bank of America hatte das italienische Kreditinstitut zur Top-Empfehlung unter den Banken der Europäischen Union gekürt. Die Analysten gehen davon aus, dass eine Übernahme der Commerzbank Wertpotenzial freisetzen könnte, das bislang noch nicht im Kurs berücksichtigt ist.

Anfang Mai hatte die Unicredit eine freiwillige Offerte für die Commerzbank vorgelegt und bietet eigene Aktien zum Tausch. Und dank des zuletzt starken Kursanstieges der Unicredit-Papiere würde sich die Annahme des Angebots nun auch bezahlt machen, auch wenn der deutsche Staat die Offerte als zweitgrößter Aktionär ablehnt./la/men

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:51ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx unter Rekord vom Vortag
18:31BMW: Aktie fällt nachbörslich nach Gewinnwarnung deutlich
18:20Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx bleibt unter Rekord vom Vortag
17:57Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
17:20VW-Bosse schlagen in interner Umfrage Alarm -  Autokonzern existenzgefährdet
17:14Thales und Airbus testen Intersatelliten-Kommunikation für Galileo-Gen2
17:12Volkswagen, Commerzbank, Arx Robotics - das war Dienstag, 16.6.2026
16:47Ferrari unveils its first all-electric car, the 4-door Luce
mehr