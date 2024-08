ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne im positiven internationalen Umfeld

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Einklang mit dem international positiven Börsenumfeld hat es am Dienstag auch in Europa Gewinne gegeben. Vor allem in der Schlussstunde konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zulegen. Er ging 0,49 Prozent höher bei 4694,92 Punkten nah am Tageshoch aus dem Handel.

Von Asien bis Amerika stiegen am Dienstag die Kurse, vor allem in Tokio hatte es nach einer Feiertagspause eine kräftige Erholung gegeben. In New York legten vor allem die Technologiewerte nach erfreulichen Preissignalen zu. Die Erzeugerpreise für Juli waren in den USA nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

Auch für die wichtigsten europäischen Länderindizes gab es in diesem Umfeld Gewinne. Außerhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 0,30 Prozent auf 8.235,23 Zähler, während der schweizerische Leitindex SMI um 0,46 Prozent auf 11.928,14 Zähler zulegte.

An der Spitze standen die eher defensiven Sektoren Gesundheit (STOXX EU600 Health Care) und Versorger mit Anstiegen um etwa ein Prozent. Abgaben gab es nur in rohstofflastigen Sektoren, wie die Teilindizes der Öl- und Gas- sowie Minenwerte mit Verlusten von bis zu 0,4 Prozent zeigen.

Im Ölsektor hatten anfängliche Gewinne wegen der angespannten Lage in Nahost damit nicht Bestand. Als Belastung galt, dass die Ölpreise nach den jüngsten Aufschlägen wieder etwas nachgaben. Tendenziell gedämpft wurde die Preisentwicklung durch die maue Konjunktur und die Internationale Energieagentur (IEA), die vor einem Überangebot an Rohöl warnte. Mit Blick auf Israel bleibt es jedoch die Erwartung, dass ein Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten kurz bevorsteht.

An der Spitze des EuroStoxx standen im Zuge der voranschreitenden Erholung an der US-Technologiebörse Nasdaq mit Nokia und Adyen (Adyen BV Parts Sociales) zwei Technologiewerte. Vor allem die Adyen-Titel setzen sich mit einem Anstieg um 3,3 Prozent ab. Sie setzten damit ihre Erholung mit dem fünften Gewinntag in Folge fort.

In London fielen die Aktien der Just Group (Just Retirement Group) positiv auf, indem sie um 14,5 Prozent nach oben sprangen. Die Aktien des Spezialisten für Altersvorsorgeprodukten erreichten ein Sechsjahreshoch. Eine große Nachfrage nach den Produkten veranlasste das Unternehmen dazu, seine Prognose für das Gesamtjahr anzuheben.

In Frankreich legten die Aktien von Valneva um 7,5 Prozent zu. Der für Impfstoffe bekannte Biotech-Anbieter überzeugte die Anleger im Zuge des Halbjahresberichts mit der Tatsache, dass es seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bekräftigte./tih/jha/