ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Schwache Autos versus Zoll-Hoffnung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein angeschlagene Stimmung für die Autobranche nach einer Gewinnwarnung von Continental hat am Mittwoch größeren Gewinnen des EuroStoxx (EURO STOXX 50) entgegen gestanden. Grundsätzlich war die Stimmung aber leicht positiv, da Anleger weiterhin auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China setzen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit 3420,18 Punkten und damit 0,25 Prozent höher als am Tag zuvor. In Paris rückte der CAC 40 um 0,22 Prozent auf 5420,61 Zähler vor und in London gewann der FTSE 100 0,11 Prozent auf 7574,24 Zähler.

Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts fiel als abgeschlagenes Schlusslicht im Branchentableau um 2,75 Prozent. Die Aktien von Autobauern wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW, Daimler, Renault und PSA (Peugeot) standen unter Druck, nachdem der Zulieferer Continental beim Geschäftsausblick zurückgerudert war.

Auch der Index der Nahrungsmittelwerte schwächelte mit einem Minus von 0,75 Prozent. Laut der schweizerischen Bank UBS zeigen Daten der Marktforschungsgesellschaft Nielsen, dass sich der US-Absatz von AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) abgeschwächt hat. Die Aktie büßte mehr als 2 Prozent ein. Gefragt waren hingegen Öl- und Bergbauwerte./mis/he