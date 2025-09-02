DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +1,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.850 +0,3%Euro1,1703 +0,1%Öl68,16 +0,1%Gold3.478 +0,9%
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kleine Gewinne bei ruhigem Wochenauftakt

01.09.25 18:14 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben an Europas Aktienmärkten moderate Kursgewinne überwogen. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,29 Prozent höher bei 5.367,08 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Kursbarometer zweieinhalb Prozent eingebüßt.

Die Kursbewegungen blieben zum Wochenauftakt ebenso überschaubar wie die Handelsumsätze, auch weil an den US-Bösen wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und Impulse von dort ausblieben.

Außerhalb der Eurozone tat sich ebenfalls nicht viel, die Indizes schlossen nahe ihren Schlusskursen vom Freitag. Der Schweizer SMI beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 12.176,52 Punkten. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent im Plus bei 9.196,34 Zähler.

Gefragt im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren zu Wochenbeginn die konjunkturabhängigen Auto- und Industrietitel sowie Aktien aus der Bankenbranche.

Aktien von Novo Nordisk gewannen 1,8 Prozent. Der dänische Arzneimittelhersteller veröffentlichte Studiendaten zu seinem Blockbuster-Abnehmmedikament Wegovy. Diese untermauerten, dass das Mittel das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Todesfälle reduziert. Laut den Dänen senkt ihr Mittel die entsprechenden Risiken deutlicher als ein Produkt des US-Kontrahenten Eli Lilly.

Dagegen überwogen bei Versicherern und Versorgern die Verkäufer. Im Versorgersektor trotzten Orsted mit einem Kursplus von 3,6 Prozent dem schwachen Trend. Der kriselnde Windparkbetreiber kann bei seiner Kapitalerhöhung auf die Unterstützung seines Großaktionärs Equinor bauen. Der norwegische Öl- und Gaskonzern will neue Aktien für sechs Milliarden dänische Kronen (804 Mio Euro) zeichnen und damit seine Beteiligung von zehn Prozent an Orsted aufrechterhalten. Die Equinor-Titel gewannen 0,5 Prozent./bek/nas