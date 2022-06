ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Konjunkturängste sorgen für weitere Verluste

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt deutlich tiefer -- Bundesregierung ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus -- EMA gibt grünes Licht für Valneva-Vakzin -- Siemens, Rheinmetall, Tesla im Fokus

Volkswagen-Tochter Porsche fertigt Autos in Osnabrücker VW-Werk. S&P Global: Wachstum der US-Wirtschaft im Juni deutlich gedrosselt. RWE baut Solaranlage in Portugal - RWE kaum von Gas-Notstand betroffen. thyssenkrupp Automotive Body Solutions steigt bei Fintech ein. JPMorgan senkt Bewertung für Aroundtown. Airbus und Linde wollen bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen kooperieren - Airbus-Chef erwartet weitere Lieferkettenprobleme.