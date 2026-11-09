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ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kräftig aufwärts dank Ölpreisrückgang

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Hermès (Hermes International)
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien aus Europa waren nach der jüngsten Kursdelle zum Wochenbeginn wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone ein fallender Ölpreis und eine kräftige Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial. Dieser war am Freitag wegen neuer Zinssorgen auf ein Tief seit rund vier Wochen abgesackt.

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Der EuroStoxx 50 stieg am Montag am Ende um 1,94 Prozent auf 6.290,45 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende September vom Donnerstag. Die Experten der Citigroup sehen Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie zu Wochenbeginn auf "Overweight" erhöhten, während sie wegen der herrschenden Unsicherheit ihr positives Votum für US-Aktien und den globalen Tech-Sektor vorerst aufgaben.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI am Montag um 1,01 Prozent auf 14.946,15 Punkte zu. Auch der britische FTSE 100 ging etwa ein Prozent höher aus dem Handel.

Der schwächere Ölpreis war hilfreich für die Aktienmärkte, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Damit nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu.

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Stärke zeigten in Europa vor allem Minenwerte, deren Index sich an der Spitze der Sektorwertung um gut drei Prozent von seinem jüngsten Tief seit Ende März erholte. Öl- und Gaswerte blieben zurück angesichts der sinkenden Ölpreise.

Von fallenden Luxusgüteraktien belastet, verlor der Sektor für persönliche Güter und Haushaltswaren 0,6 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley hatte sich zu großen Luxustiteln wie LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton), Kering, Hermes (Hermès (Hermes International)) und Richemont geäußert.

Im Technologiesektor sahen Anleger darüber hinweg, dass NVIDIA in New York gut fünf Prozent einbüßten. Belastet wurden die Titel des US-Chipriesen davon, dass der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre hatte mit einer Frau, die in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Bei europäischen Tech-Aktien wie ASML (ASML NV) oder Infineon ging die Erholung vom jüngsten Kursrutsch nach dem Wahlsieg der US-Demokraten jedoch weiter.

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Im Bankenbereich gab es eine positive Vorlage von der UniCredit, deren Kurs um 6,3 Prozent anzog wegen einer erhöhten Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im Übernahmeprozess rechnet die italienische Großbank außerdem damit, dass sie Anfang 2027 bei der Commerzbank das Kommando übernehmen kann.

Zu den größten Kursgewinnern im EuroStoxx 50 zählten die Titel von Argenx (arGEN-X). Der Kurs des Pharmakonzerns reagierte mit einem Anstieg um 4,7 Prozent auf ein Übernahmevorhaben. Die Niederländer wollen das US-Biotech-Unternehmen Unnatural Products, an dem sie bereits eine Minderheitsbeteiligung halten, jetzt vollständig übernehmen./bek/mis

Aktuelle Hermès (Hermes International) Aktie News

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Hermès (Hermes International) Sell Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
23.10.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets

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