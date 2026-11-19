PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag letztlich ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Im Sog der schwächelnden US-Börsen rutschte der EuroStoxx 50 ins Minus und schloss 0,66 Prozent tiefer bei 6.113,86 Punkten. Für den Züricher SMI ging es um weitere 1,10 Prozent auf 14.721,84 Zähler bergab. Ihn belasteten die Kursverluste einiger defensiver Schwergewichte wie Novartis und Nestle (Nestlé). Der Londoner FTSE 100 sank um 0,93 Prozent auf 10.452,68 Punkte.

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Damit verpuffte zunächst dies- wie jenseits des Atlantiks die Vorfreude auf den unmittelbar bevorstehenden Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic, noch bevor dessen erster Kurs in New York überhaupt ermittelt wurde. Zuletzt zeichnete sich eine Preisfindung weit über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar ab. Möglicherweise zogen Anleger auch Mittel aus anderen Aktien ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein.

"Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken", beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Bedeutung des Börsengangs. "Sollte die Aktie dagegen nach dem Handelsstart unter Druck geraten, dürften die Anleger auch die Bewertungen und Investitionsstrategien der großen Technologieunternehmen kritischer hinterfragen."

Bei den Sektoren es marktbreiten Stoxx Europe 600 gab es am Donnerstag nur Verlierer. Der kaum bewegte Technologie-Index hielt sich noch am besten. Die Titel des Chipzulieferers ASML gewannen an der EuroStoxx-Spitze 2,2 Prozent. Vergleichsweise wenig verloren auch Industrietitel, die als Profiteure des Booms der Künstlichen Intelligenz gelten. Bei Alstom sorgte allerdings eine von Analysten befürchtete Kapitalerhöhung für ein Minus von 4,3 Prozent. Damit erreichten die Aktien ein Rekordtief

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Die defensiven Lebensmittel- und Getränkehersteller sowie Gesundheitsunternehmen (STOXX EU600 Health Care) gerieten am stärksten unter Druck. Die Papiere von Novartis büßten 3,2 Prozent ein. Der Pharmariese hatte seine mittelfristigen Wachstumsziele überarbeitet und erwartet für Schlüsselprodukte teils mehr Umsatz. Analysten hatten dies aber erwartet und sich bei der Margenentwicklung mehr erhofft. Bei Konkurrent Sanofi sorgte das kolportierte Interesse am US-Biotech-Unternehmen Insmed für einen Kursrutsch von 2,9 Prozent./gl/he