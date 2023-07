ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste ohne Impulse aus den USA

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein Feiertag und geschlossene Börsen in den USA haben am Dienstag die europäischen Aktienmärkte in ihrem Aufwärtsdrang gebremst. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss nach einem impulslosen Handel 0,16 Prozent leichter bei 4390,99 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex für die Eurozone den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Die Börsenumsätze waren am Dienstag deutlich geringer als zuletzt. In den USA feiert man den Unabhängigkeitstag, auch der Anleihehandel ist dort geschlossen.

"Es war eine eher ruhige Sitzung, in der der Feiertag in den USA die Aktivitäten natürlich gebremst hat", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Zudem schaue man bereits auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Der französische CAC 40 gab um 0,23 Prozent auf 7369,93 Zähler nach. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent niedriger bei 7519,72 Punkten.

An der Spitze der Sektoren lagen die Immobilienwerte. Sie setzten ihre Ende Juni begonnene Erholung fort. Der Sektor war zuvor auf ein Mehrjahrestief gefallen. Unter anderem beflügelten Hoffnungen auf die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen. Das Branchenschwergewicht Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) kletterte um 4,7 Prozent. Daneben waren die als defensiv geltenden Gesundheitsaktien (STOXX EU600 Health Care) gefragt, während konjunkturabhängige Sektoren wie Bau und Automobile zur Schwäche neigten.

Die Aktie des angeschlagenen französischen Einzelhandelskonzerns Casino (Casino Guichard-Perrachon et Cie) erholte sich unterdessen in der Hoffnung auf eine größere Kapitalspritze von Investoren. Der Kurs stieg um über 16 Prozent. In den vergangenen Tagen hatte sich die Aktie im Vergleich zu den Hochs aus dem Juni wegen der Angst vor einer finanziellen Schieflage halbiert.

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat den Umfang seiner angebotenen Investition erhöht. Er konkurriert bei Casino mit einer Investorengruppe um den französischen Milliardär Xavier Niel. Dabei sei die vorgeschlagene Kapitalspritze von Kretinsky und seinen Partnern nun mehr als doppelt so hoch wie die der konkurrierenden Gruppe, betonten die Analysten der Investmentbank Bryan Garnier.

Aktien von Sainsbury (J Sainsbury) fielen um knapp zwei Prozent. Die Zahlen des Einzelhändlers für das erste Quartal des Geschäftsjahres seien zwar solide ausgefallen, so Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets, doch die unveränderten Jahresprognosen hätten wohl etwas enttäuscht.

An der Wiener Börse gewannen die Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV fast siebeneinhalb Prozent. Die Österreicher und Abu Dhabi erwägen Kreisen zufolge die Zusammenlegung ihrer beiden Unternehmen Borouge und Borealis. Dadurch könne ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar (über 27,5 Mrd Euro) entstehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen./bek/he