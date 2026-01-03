DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +0,1%Nas22.624 -1,1%Bitcoin55.499 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl72,50 +2,2%Gold5.238 +1,1%
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss

27.02.26 18:34 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit positiver Tendenz ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete der EuroStoxx 50, der aufgrund einiger sehr schwacher Einzelwerte am Ende 0,38 Prozent auf 6.138,41 Punkte einbüßte. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein hauchdünner Wochengewinn von 0,1 Prozent und für den Monat Februar ein solides Plus von 3,2 Prozent.

Außerhalb des Euroraums gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,59 Prozent auf 10.910,55 Punkte. Der Schweizer SMI schloss 0,72 Prozent höher bei 14.014,30 Zählern.

Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1. Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 5,5 Prozent, 1&1 zogen um 8,3 Prozent an.

Unter den Versicherern waren Aktien der Swiss Re gefragt. Der Schweizer Rückversicherer habe ein unerwartet gutes Schlussquartal verzeichnet und beim Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, kommentierte Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC. Noch positiver sei aber der zusätzliche Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde US-Dollar. Swiss Re gewannen 3,7 Prozent.

Die Papiere der International Airlines Group (International Consolidated Airlines) reagierten mit einem Kursabschlag von 6,9 Prozent auf die Zahlen der Airline-Holding. Die Kennziffern hätten etwas über den Erwartungen gelegen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, hieß es von JPMorgan. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern.

Die Anteilsscheine von Melrose Industries stürzten um 12 Prozent ab. Der Gewinnausblick des Luft- und Raumfahrtunternehmens auf 2026 blieb hinter den Erwartungen zurück und überschattete die im Jahr 2025 erzielten Gewinne und Cashflows.

Für die Papiere von EssilorLuxottica ging es um 5,9 Prozent abwärts, auf den tiefsten Stand seit November 2024. Laut einer chinesischen Zeitung plant der chinesische Online-Händler Alibaba, noch in diesem Jahr eine eigene KI-Smart-Brille auf den Markt zu bringen. Bislang ist EssilorLuxottica dank einer Kooperation mit dem Facebook-Konzern Meta Marktführer bei Smart-Brillen./edh/nas