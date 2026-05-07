DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 -0,9%Nas25.361 -0,5%Bitcoin52.227 -2,7%Euro1,1373 +0,1%Öl74,83 +2,3%Gold4.032 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Rüstungsbranche sackt weitgehend ab: Rheinmetall-Aktie findet Boden - TKMS, RENK & HENSOLDT leichter Rüstungsbranche sackt weitgehend ab: Rheinmetall-Aktie findet Boden - TKMS, RENK & HENSOLDT leichter
Nach SK hynix: Kioxia-Aktie schießt nach US-Listing-Plänen zweistellig nach oben Nach SK hynix: Kioxia-Aktie schießt nach US-Listing-Plänen zweistellig nach oben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Micron-Zahlen stützen EuroStoxx - SMI auf Rekord

25.06.26 19:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.267,5 PKT 52,8 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron (Micron Technology). Der Leitindex der Eurozone gewann 0,85 Prozent auf 6.267,53 Punkte.

Beim Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,81 Prozent auf 14.231,96 Punkte zu Buche. Nach dem Rekordhoch vom Mittwoch stellte er eine weitere Bestmarke auf. Der britische FTSE 100 ("Footsie") stieg um 0,65 Prozent auf 10.529,89 Punkte.

Micron hatte dank des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen für das vergangene Quartal deutlich übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal überraschten klar positiv. Dementsprechend erklommen die Aktien einmal mehr ein Rekordhoch.

Der US-Konzern habe die Anleger daran erinnert, "dass der Speicherzyklus und der allgemeine KI-Trend auf Dauer Bestand haben werden", kommentierte Hugh Lam, Anlagestratege bei Betashares. Ungeachtet wohl auch künftig starker Kurs- und Stimmungsschwankungen sicherten strukturelle Versorgungsengpässe zumindest bis 2027 die Aktienkurse in diesem Bereich nach unten ab.

Noch beeindruckender als die Zahlen und der Ausblick sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16, ergänzte Analyst Harlan Sur von der US-Bank JPMorgan. Er hob das Kursziel für die Aktie massiv an.

Von den Micron-Zahlen profitierten auch die Anteilsscheine von europäischen Branchenkollegen. So gewannen STMicro (STMicroelectronics) 2,7 Prozent und ASML (ASML NV) 2,6 Prozent.

Auch die Energieversorger profitierten über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren vom anhaltenden KI- und Halbleiter-Hype. Der entsprechende Branchenindex zog an der Spitze des europäischen Sektortableaus um 1,7 Prozent an.

Auf wenig Interesse im freundlichen Marktumfeld stießen dagegen defensive Werte. Die Branchenindizes für die zuletzt stark gelaufenen Lebensmittel- und Getränkehersteller verzeichnete geringfügige Verluste.

Unter den weiteren Einzelwerten zogen die Aktien der 3i Group (3i) an der "Footsie"-Spitze um 11,5 Prozent an. Die Investmentgesellschaft hatte bekannt gegeben, dass sich das flächenbereinigte Wachstum beim Discounter Action, der größten Einzelbeteiligung im Portfolio, in den letzten sechs Wochen beschleunigt habe. Analysten führten dies auf das bessere Wetter zurück, das die Nachfrage beflügelt habe.

Die Anteilsscheine von easyJet erholten sich weiter und gewannen 6,4 Prozent auf gut 574 Pence. Die Billigfluglinie lehnte auch eine vierte unverbindliche Kaufofferte von Castlelake als zu niedrig ab. Der US-Investor hatte den Preis inzwischen auf 650 Pence erhöht und könnte noch bis zum 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.

Bei ITV freuten sich die Anleger über ein Kursplus von 2,4 Prozent. In einem Medienbericht hieß es unter Berufung auf informierte Personen, der zum US-Kabelnetzbetreiber Comcast gehörende Medienkonzern Sky habe sich mit den Briten auf eine Übernahme von deren Fernseh- und Streaminggeschäft geeinigt. Die Transaktion könnte demnach schon in den kommenden Wochen angekündigt werden./la/jha/

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

19:04ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Micron-Zahlen stützen EuroStoxx - SMI auf Rekord
18:52TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules
18:27Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erholt nach Micron-Zahlen - SMI auf Rekord
17:57Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus
17:38Bayer Sieg im Glyphosatstreit, Drama um Ladesäulen, Philipp Lahms zweite Karriere - das war Donnerstag, 25.6.2026
16:54Glyphosat-Urteil: Bayer gewinnt am höchsten US-Gericht #bayercropscienceag #glyphosat
16:44Bayer wins crucial US Supreme Court ruling over Roundup weedkiller
16:27Bayer-Aktie mit Kurssprung: Supreme Court stärkt Konzern im Glyphosat-Streit
mehr