ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Solide Daten aus China und USA treiben Kurse hoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Erfreuliche Daten aus den USA und China haben den europäischen Börsen zum Start in den Monat April Schwung verliehen. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), gewann am Montag 1,00 Prozent auf 3385,38 Punkte. Damit näherte er sich noch ein weiteres Stück seinem Mitte März erreichten Jahreshoch bei gut 3422 Punkten.

Zunächst hatten die Stimmungsdaten aus China für den Monat März zu kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben sowie zu den großen und staatlichen Unternehmen überzeugt. Auch die Stimmung der Dienstleister hatte sich stärker aufgehellt als von Experten vorhergesagt. Zu diesen Daten gesellten sich im Tagesverlauf noch erfreuliche aus der Industrie und dem Baugewerbe in den USA. Die Furcht der Anleger vor einem Wachstumseinbruch, die in letzter Zeit immer mal wieder zu spüren gewesen sei, habe dank dieser Neuigkeiten etwas gedämpft werden können, sagte ein Börsianer.

Der französische Leitindex CAC 40 stieg um 1,03 Prozent auf 5405,53 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es mit plus 0,52 Prozent auf 7317,38 Zähler etwas moderater nach oben. In Großbritannien dreht sich weiter alles um das Thema Brexit. An diesem Abend wil das Parlament über Alternativen zum EU-Austrittsabkommen diskutieren. Vergangene Woche hatten die Abgeordneten den von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag zum dritten Mal abgelehnt.

Favorit in der Branchenübersicht war die Bergbaubranche mit plus 3,6 Prozent, gefolgt von der konjunktursensiblen Autobranche, die um 3,3 Prozent anzog. China ist der größte Rohstoffimporteur weltweit, was Papieren wie denen von Glencore, Antofagasta oder auch BHP (BHP Group) Auftrieb gab. Sie gehörten mit Gewinnen zwischen 2,6 und 2,9 Prozent zu den größten Gewinnern im "Footsie". Zudem ist die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ein wichtiger Markt für viele Autohersteller. Peugeot gewannen in Paris etwa 4,2 Prozent und Renault 3,0 Prozent.

Luftfahrt- und Freizeitwerte mieden die meisten Anleger jedoch, denn der britische Billigflieger easyJet schockte die Märkte mit Aussagen über seinen weiteren Geschäftsverlauf. Wegen der Brexit-Folgen und der zurzeit schwachen Nachfrage nach Flugtickets blickt Easyjet nun vorsichtiger auf die wichtige zweite Hälfte des Geschäftsjahres. Die Aktien büßten daraufhin als Schlusslicht im "Footsie" 9,7 Prozent ein. TUI büßten 3,1 Prozent ein. Der Reisekonzern hatte die Anleger bereits am Freitag verschreckt, denn da kappte er seine Gewinnziele zum nun bereits zweiten Mal.

In Paris standen insbesondere die Anteilsscheine der Publicis Groupe (Publicis) im Fokus, die mit minus 3,6 Prozent das Schlusslicht im Cac 40 waren. Die Werbeagentur bestätigte im Tagesverlauf frühere Medienberichte über ein Interesse am Kauf von Epsilon. Der Marketingspezialist gehört zum Marketingdienstleister Alliance Data (Alliance Data Systems)./ck/stk