Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen

15.08.25 18:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.448,6 PKT 13,9 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag vor dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.448,61 Punkte. Am Nachmittag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten den Kursverlauf kaum. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex der Euroregion einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

An den Börsen außerhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 9.138,90 Zähler nach unten. Der schweizerische SMI legte um 0,61 Prozent auf 12.074,33 Punkte zu und damit auf Wochensicht um 1,7 Prozent. Seit Anfang August hat der SMI damit trotz der Zollankündigungen von Donald Trump sogar mehr als 2 Prozent gewonnen.

Mit Spannung warten Anleger nun auf die Begegnung zwischen Trump und Putin in Alaska, bei der es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach US-Börsenschluss zu rechnen sein.

Technologiewerte zählten in Europa zum Wochenschluss zu den schwächsten Aktien. Die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV) litten mit einem Abschlag von 1 Prozent unter den Vorgaben von Applied Materials. Das US-Unternehmen hatte die Branche mit einem schwachen Ausblick verschreckt.

Rheinmetall (Rheinmetall) lagen mit minus 1,2 Prozent im EuroStoxx hinten. Friedenshoffnungen für die Ukraine belasteten den Rüstungswert einmal mehr. Tagessieger im EuroStoxx waren Ferrari mit plus 3,6 Prozent./ajx/he

