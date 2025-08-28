DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,90 +0,3%Dow45.272 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.375 -0,5%Euro1,1650 +0,3%Öl67,27 -2,1%Gold3.383 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation
Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Unsicherheit in Frankreich belastet europaweit

26.08.25 18:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.383,7 PKT -60,3 PKT -1,11%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Anleger haben am Dienstag wegen politischer Unsicherheit in Frankreich einen Bogen um europäische Aktien gemacht. Hinzu kamen Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sowie neue Zolldrohungen aus Washington in Richtung China, die Anleger zurückhaltend agieren ließen.

Wer­bung

Der Leitindex EuroStoxx 50 gab letztlich um 1,11 Prozent auf 5.383,68 Punkte nach, womit das Leitbarometer der Eurozone sein Minus vom Vortag ausweitete und den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen erreichte. Außerhalb der Eurozone kam der Londoner FTSE 100 0,60 Prozent tiefer aus dem verlängerten Wochenende. Der schweizerische SMI gab um 0,37 Prozent nach.

Vor allem die Pariser Börse wurde von der Entwicklung in Frankreich belastet: Der Leitindex CAC 40 verlor 1,7 Prozent. Im Streit um den anstehenden Sparhaushalt will Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte er. Bank-Ökonomen fürchten wirtschaftlichen Schaden, sollte die Regierung in Frankreich stürzen. Die drei größten EuroStoxx-Verlierer kamen mit VINCI, BNP Paribas und AXA alle aus Frankreich.

Zunehmend irritiert zeigten sich Anleger am Dienstag auch mit Blick auf Personalien der Fed. In einem sich zuspitzenden Machtkampf teilte US-Präsident Donald Trump mit, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen werde. Auch beim Thema Zölle gegen China gab sich Trump aggressiv. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert.

Wer­bung

Relativ große Kursverluste musste im EuroStoxx nach zuletzt gutem Lauf noch UniCredit einstecken: Die Titel sackten um 3,6 Prozent ab, während eine mögliche Übernahme der Commerzbank weiter schwelt. Am Vortag war bekannt geworden, die italienische Großbank ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank nach eigenen Angaben auf rund 26 Prozent erhöht hat.

Ein großer Verlierer waren die Aktien von Novo Nordisk, die in Kopenhagen 4,5 Prozent verloren. Belastet wurden sie von Nachrichten des US-Konkurrenten Eli Lilly, dessen Aktien an der New Yorker Börse wegen eines Studienerfolgs mit einer Abnehmpille anzogen. Die Verabreichung könnte der bisher gewohnten Medikation mit Spritzen, für die Novo bekannt ist, große Konkurrenz machen.

In London büßten British American Tobacco (BAT) fast zwei Prozent ein. Der Tabakkonzern muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, hieß es. Ferner gewannen in London die Titel des Großhandels- und Logistikkonzerns Bunzl nach Halbjahreszahlen fünf Prozent./tih/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:17ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Unsicherheit in Frankreich belastet europaweit
18:04Thai Smart Lynx erhält ersten Airbus A320
17:57Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus
16:50Vorstellung Peugeot 308 Facelift: Batterie nur minimal vergrößert
15:58STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
15:40Are Investors Undervaluing Vinci (VCISY) Right Now?
15:22Jeep, Chrysler Parent Stellantis Reportedly Halts Ambitious Level 3 Self-Driving Push—Tesla And Chinese EV Makers Race Ahead In Tech Battle
15:12Börse Frankfurt-News: "USA sind Schwerpunkt" (ETFs)
mehr