ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: US-Börsen treiben EuroStoxx 50 über 6.000 Punkte

17.02.26 18:06 Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. London und Zürich meldeten Rekorde. Rückenwind gab es aus den USA, wo die Börsenindizes anfängliche, teils herbe Kursverluste wieder wettmachen konnten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone drehte nach vorübergehenden Verlusten am Nachmittag wieder ins Plus und brachte es zum Schluss auf einen Gewinn von 0,72 Prozent auf 6.021,85 Zähler. Schon seit dem Jahresanfang kämpft der Index um die runde Marke von 6.000 Punkten.

Gesucht waren zuvorderst die als defensive Investments geltenden Aktien des Immobiliensektors und des Pharmasektors (STOXX EU600 Health Care). Mit diesen setzen Anleger auf vergleichsweise stabile Einnahmen der Unternehmen und auf robuste Ausschüttungen.

Außerhalb der Eurozone setzte der schweizerische Aktienmarkt erneut Akzente. Der Leitindex SMI erreichte den vierten Börsentag in Folge ein Rekordhoch. Um 0,71 Prozent auf 13.752,84 Punkte ging es in Zürich nach oben. In London gewann der Leitindex FTSE 100 0,79 Prozent auf 10.556,17 Zähler und erreichte ebenfalls eine Höchstmarke.

Im Blick steht unverändert die Saison der Quartalsbilanzen. "Trotz insgesamt solider Fundamentaldaten bleibt die Berichtssaison von spürbarer Unsicherheit begleitet", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. Für 2026 erwarteten Analysten für die Unternehmen im Stoxx 600 im Schnitt ein Gewinnwachstum von rund elf Prozent. Um dies zu erreichen, müssten die Unternehmensgewinne im Jahresverlauf jedoch spürbar anziehen, so der Experte.

Vergleichsweise stark präsentierten sich Versicherungswerte. AXA kletterten um 2,7 Prozent. Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien mit der Einstufung "Outperform" gestartet. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Analyst Mandeep Jagpal.

Rohstoffwerte setzten dagegen ihre Korrektur fort. Daran änderten auch gute Zahlen von BHP (BHP Group) nichts. Steigende Preise vor allem für Kupfer haben dem Bergbaukonzern im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 Auftrieb gegeben. Konzernchef Mike Henry führte die gute Entwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die BHP-Aktien schlossen mit 1,5 Prozent im Plus./bek/he

