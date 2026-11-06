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ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste etwas eingedämmt mit erholten US-Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag klar nachgegeben. Mit den überwiegend erholten US-Börsen nach dem Tech-Ausverkauf am Donnerstag dämmten sie ihre Verluste aber etwas ein. Starke amerikanische Wirtschaftsdaten hatten dies- wie jenseits des Atlantiks kaum Einfluss auf die Kurse, obwohl der überraschend gute Arbeitsmarktbericht die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember nährte.

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Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,98 Prozent tiefer mit 6.170,49 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht behauptete der Eurozonen-Leitindex aber ein Plus von 0,6 Prozent.

Außerhalb des Euroraums verlor der zuletzt rekordhohe Züricher SMI am Freitag letztlich 1,14 Prozent auf 14.796,50 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um gut 1 Prozent auf 10.673,94 Punkte bergab.

Einziger Gewinner im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren vor dem Wochenende Reise- und Freizeitwerte. Hier stützten die Zahlen von International Airlines Group (International Consolidated Airlines) (IAG), deren Aktienasml

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anzogen. Das dritte Quartal der Airline-Holding habe zwar die Erwartungen verfehlt, schrieben die Analysten der kanadischen Bank RBC. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen.

Im ansonsten schwachen Autosektor scherten die Aktien von Pirelli (PirelliC SiApA) mit einem Plus von 1,5 Prozent aus. Die Analysten der US-Bank Jefferies bescheinigten dem italienischen Reifenhersteller ein solides drittes Quartal. Dagegen sorgte der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit einem schwachen Auftragseingang, der die Aktien deutlich fallen ließ, für negative Branchennachrichten.

Vergleichsweise gut hielten sich die Technologiewerte im Kielwasser der klar erholten US-Technologiebörse Nasdaq. Die Titel des Halbleiterausrüsters ASML (ASML NV) erholten sich nach dem vorangegangenen Kursrutsch um 2,7 Prozent.

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Der Spezialist für Reisebuchungen Amadeus IT erfüllte mit seinen Zahlen die Erwartungen. Die Aktien gewannen 1,5 Prozent./gl/mis

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