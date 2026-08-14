ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Zurückhaltung vor dem Wochenende

14.08.26 18:03 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag in einem recht ruhigen Handel etwas leichter geschlossen. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fallen nun wichtige Treiber weg. Auch aus den USA kamen am Nachmittag kaum Impulse.

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So schloss der EuroStoxx 50 mit minus 0,09 Prozent auf 6.539,59 Punkten und hielt sich damit im Bereich seiner Höchstkurse. Auf Wochensicht steht für das Leitbarometer der Euroregion ein Zuwachs von 0,2 Prozent Buche.

Außerhalb des Euroraums verlor am Freitag der schweizerische Leitindex SMI 0,58 Prozent auf 14.390,67 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,21 Prozent auf 10.750,11 Zähler nach.

"Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet", stellten Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, fest. "In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung."

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Am Ende der Stoxx-600-Übersicht fanden sich am Freitag Papiere aus dem Gesundheitswesen (STOXX EU600 Health Care). Die Titel des Biotech-Unternehmens Argenx (arGEN-X) lagen im EuroStoxx mit minus 3,2 Prozent auf dem letzten Platz.

Im Mediensektor gab es die größten Gewinne. Die Aktien von Wolters Kluwer legten um 2,1 Prozent zu. Sie waren nach soliden Halbjahreszahlen zuletzt wieder verstärkt in das Interesse der Anleger gerückt. Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) relativierten nun die Sorgen am Markt wegen der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz und raten weiter zum Kauf.

Rheinmetall (Rheinmetall) setzten sich an die Spitzenposition im EuroStoxx mit plus 3,2 Prozent. Seit einiger Zeit schon spüren Rüstungswerte wieder Aufwind.

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Hinter Rheinmetall gewannen die Anteile des Softwareherstellers SAP (SAP SE) 2,7 Prozent. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Finanzinvestor Silver Lake derzeit über einen Kauf des US-Unternehmens Workday verhandeln soll, sorgte in der Branche für Fantasie.

Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva sprangen auf den höchsten Stand seit Ende März und beendeten den Handel gut 22 Prozent höher. Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus einer Phase-III-Studie prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird./ajx/he