ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Börse setzt auf 'XL'-Zinssenkung in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für zaghafte Käufe genutzt. Der DAX legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 18.695 Punkte zu. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt somit im Visier. Größere Wetten dürften Investoren kurz vor der mit Spannung erwarteten absehbaren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend aber wohl nicht mehr eingehen.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stieg mit 0,9 Prozent auf 25.643 Zähler stärker als der Dax. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,4 Prozent nach oben.

"Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend wie die morgige", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Fed. Klar sei die Richtung, offen jedoch das Ausmaß. "Und seit gestern geht die Tendenz an den Börsen ganz klar in Richtung XL-Senkung um 50 Basispunkte". Das wäre der große Zinsschritt. "Aktuell preisen die Börsen dafür eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent ein", so der Experte.

Mit Blick auf die Einzeltitel im Dax zogen die Aktien der Commerzbank das Interesse auf sich. Der Einstieg der italienischen Großbank UniCredit und etwaige Gegenmaßnahmen der Deutschen Bank trieben den Commerzbank-Kurs auf den höchsten Stand seit 2012. Zuletzt schmolz das Plus auf 0,4 Prozent zusammen.

In der zweiten Reihe sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So zogen Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) um 6,7 Prozent nach oben, angetrieben von einer neuen Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies. Eine neue Verkaufsempfehlung der Warburg Bank für die Anteile von Südzucker brockten diesen ein Minus von 3,4 Prozent ein.

Der Kurs des Internetdienstanbieters IONOS wurde vom Verkauf eines Aktienpakets belastet. Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung an Ionos deutlich reduziert. Die Aktien verbilligten sich in der Folge um 4,1 Prozent./bek/stk