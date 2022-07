ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax baut Vortagesgewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist schwungvoll in den Handel am Donnerstag gestartet und hat seine Vortageserholung ausgeweitet. Der Leitindex Dax (DAX 40) stieg im frühen Geschäft um 1,36 Prozent auf 12 765,45 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um mehr als 1,5 Prozent zugelegt, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren abgesackt war. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstagmorgen 1,56 Prozent auf 25 368,96 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zog um rund 1,6 Prozent an.

Positive Impulse erhalten die Aktien laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von den zuletzt gefallenen Ölpreisen. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Von daher dürften die Notenbanken den Rückgang des Ölpreises mit Wohlwollen verfolgen", glaubt der Experte. Am Donnerstag zeigten die Ölpreise allerdings wieder eine leichte Aufwärtstendenz.

Unterdessen stellte die US-Notenbank Fed weitere größere Zinserhöhungen in Aussicht und bekräftigte damit ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation, die zuletzt vermehrt Rezessionsängste aufkommen ließ. Aus dem jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed geht die Ansicht vieler Teilnehmer hervor, dass ein erhebliches Risiko einer sich verfestigenden Inflation besteht.

Unter den Einzelwerten verzeichneten die Aktien von SUSE nach Quartalszahlen des Softwareherstellers bereits im frühen Handel eine Achterbahnfahrt. Nach einem ersten Anstieg um mehr als 3 Prozent, sackten sie um mehr als 11 Prozent ins Minus ab, erholten sich aber rasch wieder und notierten zuletzt 1,2 Prozent tiefer. Suse steigerte Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal stärker als vom Markt erwartet. Ein Analyst monierte allerdings die laut dem Unternehmen teils zögerliche Kundenhaltung.

Die Aktien der Lufthansa reagierten mit einem Kursgewinn von 1,1 Prozent auf die Nachricht einer höheren Beteiligung des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne. Laut einer Pflichtmitteilung vom Vorabend stockte die Kühne Aviation GmbH ihren Anteil an der Lufthansa von rund 10 auf 15,01 Prozent auf. Ein Händler wertete die Nachricht als "leicht positiv" und verwies darauf, dass Kühne bereits zuvor eine höhere Beteiligung nicht ausgeschlossen habe.

Der Online-Modehändler ABOUT YOU ist trotz des durch Inflation und Ukraine-Krieg erschwerten Marktumfelds im ersten Geschäftsquartal weiter gewachsen. Jedoch ließ das Tempo im Vergleich zum vorangegangenen Quartal nach und der operative Verlust stieg. Co-Chef Tarek Müller zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, die Ziele für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr zu erreichen. Die About-You-Papiere stiegen um 2,0 Prozent.

Die Papiere von Nordex profitierten von Aussagen zur Auftragsentwicklung und starteten mit plus 4,6 Prozent einen Stabilisierungsversuch. Am Vortag hatten sie im Verlauf ihr niedrigstes Niveau seit Mai 2020 erreicht. Der Hersteller von Windkraftanlagen hatte Aufträge aus Finnland vermeldet und kurz später mitgeteilt, im zweiten Quartal 2022 insgesamt Aufträge über Anlagen mit einer Leistung von 1,8 Gigawatt erhalten zu haben./edh/mis