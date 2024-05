ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bewegt sich langsam auf Rekord zu

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag auf sein Rekordhoch zubewegt. In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex bis zu 0,3 Prozent auf 18 836 Punkte. Bis zum Rekordhoch von 18 892 Punkten von Mitte Mai ist es damit nicht mehr allzu weit. In der Vorwoche hatte die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken zu einer kleinen Korrektur bis auf 18 515 Punkte geführt.

Der MDAX der mittelgroßen Werte kletterte am Dienstagmorgen um 0,4 Prozent auf 27 399 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone , bewegte sich kaum.

Unternehmensseitig blieb es sehr ruhig. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank kletterten die Papiere von Symrise als bester Dax-Wert bis zu 3,7 Prozent. Analystin Virginie Boucher-Ferte kam mit einem positiven Eindruck aus den Treffen von Anlegern mit dem Finanzchef des Aromenherstellers. Alles laufe in die richtige Richtung, so die Expertin.

Schwäche zeigten dagegen die Papiere von Fresenius (Fresenius SECo) mit einem guten Prozent Abschlag. Die Papiere der Dialysetochter FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) verloren im MDax gar zwei Prozent. Gesprächsthema bei Börsianern ist ein Bericht der "Economic Times" über einen Forschungserfolg chinesischer Wissenschaftler im Kampf gegen Diabetes. FMC reagieren sehr sensibel auf Nachrichten zu Diabetes, die als Folgeerkrankung Schäden an den Nieren verursachen kann. Erfolge in der Diabetes-Behandlung bremsen so möglicherweise das Dialysegeschäft./ag/jha/