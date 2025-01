ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt nach gutem Jahresauftakt robust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang gelungenen Jahresstart bleibt der deutsche Aktienmarkt auch zur Wochenmitte in der Spur. Der Leitindex DAX drehte nach einem verhaltenen Start ins Plus und gewann zuletzt 0,23 Prozent auf 20.387,02 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bei 20.522 Zählern bleibt damit in Reichweite.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen notierte kaum verändert mit 25.814,87 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,09 Prozent auf 5.016,58 Punkte hoch.

Die Vorgaben aus den USA sind derweil negativ. An der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag bergab gegangen. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten nach positiven Wirtschaftsdaten.

Am Anleihenmarkt legte die Rendite zehnjähriger US-Papiere mit knapp 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres zu. "Der Anstieg ist eine deutliche Erinnerung an die sich ändernde Stimmung unter den Investoren", so Innes mit Blick auf eine sinkende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Grund sei nicht zuletzt die hartnäckige Inflation.

Konjunkturseitig stehen am Nachmittag Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP für die Privatwirtschaft auf der Agenda. Am Freitag wird dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. "Die solide Arbeitsmarktlage war einer der Gründe, warum die Fed-Zinssenkungserwartungen in den letzten Wochen deutlich geschrumpft sind", erklären die Ökonomen der Landesbank Helaba. "Ein weiterhin solider Beschäftigungsaufbau dürfte daher einer erneuten Forcierung der Zinssenkungserwartungen entgegenstehen". Über die weitere US- Geldpolitik könnte auch das am Abend anstehende Protokoll zur letzten Fed-Sitzung etwas Aufschluss geben.

Am deutschen Aktienmarkt profitierte am Mittwoch der Softwareanbieter TeamViewer von guten Geschäftszahlen. Mit einem Plus von 12,2 Prozent sprangen die Titel an die MDax-Spitze. Teamviewer übertraf 2024 sein eigenes Umsatzziel sowie die mittlere Markterwartung. Als Hauptgrund für den höheren Umsatz nannte das Unternehmen überraschend hohe Billings, also in Rechnung gestellte Umsätze. Dazu hätten signifikante Vertragsabschlüsse in den letzten Wochen des vierten Quartals besonders beigetragen.

Der Leasingspezialist GRENKE schloss im abgelaufenen Jahr trotz der schwierigen Konjunktur so viel Neugeschäft ab wie nie zuvor. Ein Händler lobte die Margenentwicklung im vierten Quartal. Die Aktien zählten mit plus 2 Prozent zu den größten Gewinnern im Nebenwerte-Index SDAX.

Rüstungstitel profitierten von der erneuten Forderung des künftigen US-Präsidenten Donald Trumpsnach deutlich höheren Rüstungsausgaben der Nato-Partner. Rheinmetall verteuerten sich an der Dax-Spitze um 3,4 Prozent, während es für HENSOLDT im MDax um 3,8 Prozent bergauf ging. Im SDax führte RENK mit plus 4,7 Prozent die Gewinnerliste an.

Nach einer Kaufempfehlung von Redburn verteuerten sich die Anteile des Ticket-Vermarkters CTS Eventim um 2,6 Prozent. Dagegen ging es für die Anteile des Energietechnikkonzerns Siemens Energy am Dax-Ende um 3,8 Prozent bergab. Hier belasteten Gewinnmitnahmen nach einer Abstufung durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux./ajx/gl/mis