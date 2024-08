ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt stabil trotz Nvidia-Enttäuschung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das tagelange Warten auf Geschäftssignale des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA hat den Anlegern letztlich keine neue Orientierung gebracht. Trotz leichter Enttäuschung über den Vorreiter des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) steigen am Donnerstag in Europa die Kurse, wen auch nur moderat.

Der DAX legte in der ersten Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 18.828 Punkte zu. Tags zuvor war deutsche Leitindex bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkte herangelaufen.

Der MDAX stieg derweil um rund 0,3 Prozent auf 25.298 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund ein halbes Prozent.

Nvidia-Aktien waren nachbörslich deutlich abgerutscht und hatten andere große Halbleitertitel wie Micron (Micron Technology) Technology (Micron Technology), QUALCOMM, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit nach unten gezogen. Analysten fanden mit der Prognose für die Profitabilität ein Haar in der Suppe. Zudem blieben einige Fragen zu einer Änderung beim Produktionsverfahren für das nächste Chipsystem mit dem Namen Blackwell unbeantwortet. Im europäischen Handel verringerten sich die Kursverluste von Nvidia im Vergleich zum US-Börsenschluss aber ein Stück weit.

Zudem überzeugte der SAP (SAP SE)-Branchenkollege (SAP SE) Salesforce mit einem angehobenen Ausblick.

Nach einem leichteren Start waren Europas Technologiewerte zuletzt sogar Spitzenreiter auf der Branchentafel. Im Dax standen Infineon mit bis zu 1,4 Prozent Plus zeitweise an der Spitze. Erst auf dem höchsten Niveau seit Ende Juli setzten zuletzt an der 50-Tage-Durchschnittslinie leichte Gewinnmitnahmen ein. Auch SAP blieben mit leichten Gewinnen in Sichtweite des jüngsten Rekordhochs.

Besonders auffällig waren SCHOTT Pharma mit einem zweistelligen Kursplus, die Gerresheimer mitzogen. Die Anleger feierten höhere Geschäftsziele von Schott für das Gesamtjahr. Ein Experte lobte die Ergebnisse des Verpackungsherstellers für die Pharmabranche, insbesondere das margenstarke Geschäft mit individuell auf Bedürfnisse zugeschnittenen High-Value-Lösungen (HVS)./ag/mis