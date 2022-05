ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat sich am Donnerstag über der Marke von 14 000 Punkten behauptet. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex am Feiertag Christi Himmelfahrt 0,33 Prozent auf 14 055 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,15 Prozent auf 29 153 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stand 0,3 Prozent höher.

Am New Yorker Aktienmarkt waren die Anleger zur Wochenmitte nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas zuversichtlicher. Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses enthielt keine größeren Überraschungen hinsichtlich einer möglicherweise noch stärkeren Straffung der Geldpolitik zwecks Bekämpfung der hohen Inflation.

Im Gegenteil: Börsianer sahen eher Hinweise dafür, dass die Notenbank nach einer ersten Phase größerer Zinserhöhungen zum Jahresende hin einen etwas moderateren Kurs einschlagen könnte. Das Protokoll habe die Nerven einiger Anleger erst einmal beruhigt, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda.

Der Dax schwankt seit einiger Zeit um die Marke von 14 000 Punkten, ohne eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Die Charttechnik-Experten der UBS sprechen von einem Kräftemessen. Noch zum Wochenstart sah es am Tageshoch von 14 217 Punkten danach aus, als könne der Dax seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend brechen. Allerdings fehlte bislang die Kraft, denn Konjunktur- und Inflationssorgen sind nach wie vor die übergeordneten Themen, die die Kursentwicklung bremsen.

Im US-Technologiesektor gab es am Vorabend mit dem Chip-Spezialisten NVIDIA die nächste Enttäuschung. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Corona-Lockdowns in China bremsen die Geschäfte und werden im laufenden Quartal den Umsatz voraussichtlich um 500 Millionen Dollar drücken, wie Nvidia mitteilte. Die Umsatzprognose lag unter den Erwartungen der Analysten.

Die Nvidia-Aktien standen im nachbörslichen US-Handel deutlich unter Druck. Auch deshalb haben die Anleger am Donnerstag die Kurse der europäischen Chipkonzerne im Auge. Infineon etwa gaben im Dax um 0,8 Prozent nach. Aixtron (AIXTRON SE) rutschten im MDax um 1,9 Prozent ab. Auch Nachrichten zu Apple belasteten Techwerte. So erwartet der Konzern laut Kreisen im Jahr 2022 eine Stagnation des iPhone-Absatzes.

Die Papiere von Bayer gewannen mehr als eineinhalb Prozent. Die US-Bank Citigroup hob das Kursziel von 102 auf 106 Euro an. Zuletzt kosteten die Bayer-Aktien rund 65 Euro. Analyst Peter Verdult gab sich sehr optimistisch mit Blick auf den Medikamentenkandidaten Asundexian. Er traut dem Blutgerinnungshemmer einen Jahresspitzenumsatz von mehr als sechs Milliarden US-Dollar zu. Bayer hatte zuletzt positive Studiendaten für das Mittel vorgelegt, das ein potenzieller Nachfolger für den Kassenschlager Xarelto ist.

Freenet (freenet) profitierten mit plus 4,3 Prozent von einer doppelten Hochstufung von "Sell" auf "Buy" durch Goldman Sachs. Analyst Andrew Lee betonte die strukturellen Verbesserungen des Mobilfunkanbieters. Freenet biete Anlegern eine seltene Kombination aus Wachstum und hohen Ausschüttungen./ajx/jha/