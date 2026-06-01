DAX24.870 +0,3%Est506.060 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0900 -6,6%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.455 -1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl96,21 -1,2%Gold4.465 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung
Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt - KI-Rally stockt aber

04.06.26 09:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.871,8 PKT 75,8 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Vortag hat sich der DAX am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Der Dax legte im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 24.889 Punkte zu. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen zog um 0,56 Prozent auf 32.919 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,4 Prozent nach oben.

Unter Druck stehen am Donnerstag auch hierzulande Halbleiterwerte nach der jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally. Infineon etwa verloren am Dax-Ende 3,1 Prozent. Sie sind mit einem Plus von 126 Prozent im laufenden Jahr aber noch immer der mit Abstand stärkste Dax-Wert.

Scout24 (Scout24) gewannen an der Dax-Spitze 3,4 Prozent. Goldman Sachs sieht für den Internetportalbetreiber zweistelliges Gewinnwachstum und startete die Bewertung mit "Buy".

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW (Volkswagen (VW) vz)-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die in den MDAX absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag leicht nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW.

In den Index der mittelgroßen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDAX absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)), des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich.

Puma (PUMA SE) bekamen am Donnerstag von einer Kaufempfehlung der Citigroup Auftrieb. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen fast 4 Prozent. Analystin Monique Pollard setzt bei Puma nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China./ajx/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

11:00Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
11:00Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
11:00HOCHTIEF-Aktie sinkt: DAX-Aufstieg - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
10:32Rückschlag gestoppt: DAX mit grünen Vorzeichen - Stabilisierung nach Vortagesrutsch
10:30Slowenien verweigert Landung eines Airbus A320 von Israir
09:45Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
09:45Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
09:45Marktüberblick: Starten Sie gut informiert in den Handelstag
mehr