ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt nach schwachem Mai-Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Wochenstart hat sich der DAX am Dienstag zunächst etwas erholt. Rund 45 Minuten nach Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,76 Prozent auf 24.173 Punkte zu. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 1 Prozent auf 30.757 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ebenfalls 1 Prozent. Die Ölpreise gaben etwas nach, bleiben aber auf hohem Niveau.

Wer­bung Wer­bung

Im Iran-Krieg geht es derzeit vor allem um das von den USA initiierte "Projekt Freiheit", das darauf abzielt, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse".

Unter den Einzelwerten im Dax stehen nach Geschäftszahlen Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) im Blick. Beim Dialyseanbieter dämpften im ersten Quartal steigende Kosten und negative Wechselkurse die Gewinnentwicklung. Die Papiere rutschten um mehr als 6 Prozent ab.

Rheinmetall (Rheinmetall) gewannen nach Quartalszahlen 1,4 Prozent. Die Resultate lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings mit zeitlichen Effekten begründet und seine Jahresziele bestätigt.

Wer­bung Wer­bung

Scout24 (Scout24) profitierten von einer doppelten Hochstufung durch die Bank Santander und verteuerten sich um 3,3 Prozent. Damit waren die Anteile des Internetportal-Betreibers im Dax an erster Stelle.

Quartalszahlen von HUGO BOSS kamen gut an. Die Papiere des Modeschneiders verbuchten ein Plus von 4,2 Prozent. Die Analysten der kanadischen Bank RBC zeigten sich erfreut von der starken Entwicklung der Bruttomarge und der Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik.

Fraport (Fraport) sanken nach Quartalszahlen um 1,5 Prozent. Der Flughafenbetreiber hält aber trotz des Iran-Kriegs und der Streiks bei der Lufthansa an seinen Geschäftsplänen für 2026 fest.

Wer­bung Wer­bung

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler stand mit einer im ersten Jahresviertel verbesserten Profitabilität im Blick. Die Aktien gewannen 4,3 Prozent./ajx/zb