ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht mit Gewinnen ins Börsenjahr 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Start in das Börsenjahr 2024 in Deutschland ist am Dienstag freundlich ausgefallen. Der Leitindex Dax (DAX 40), der im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte, legte auch am ersten Handelstag 2024 zu. Am Morgen stieg das Börsenbarometer um 0,7 Prozent auf 16 868 Punkte. Mitte Dezember hatte der Dax bei gut 17 000 Zählern einen Höchststand erreicht.

"Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres geht es zunächst so weiter, wie das alte aufgehört hat", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Ob die Gewinne Bestand haben, werde sich aber wohl erst noch zeigen müssen, "denn die großen Marktteilnehmer kehren meist in der zweiten Januarwoche zurück an ihre Bildschirme".

Der MDAX legte im frühen Dienstagshandel um 0,4 Prozent auf 27 246 Punkte zu. Der Index der mittelgroßen Titel war im vergangenen Jahr mit plus acht Prozent deutlich hinter dem Dax zurückgeblieben.

Auf Platz eins im Dax und einem neuen Rekordhoch lagen am Dienstag Rheinmetall mit plus 3,8 Prozent. Die Papiere des Autozulieferers und Rüstungsherstellers führten schon im vergangenen Börsenjahr die Gewinner im Dax an, angetrieben von den vielerorts steigenden Rüstungsausgaben.

Zweitgrößter Kursgewinner im Dax waren die Aktien von Sartorius (Sartorius vz) mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent. Die Investmentbank JPMorgan hat die Anteile des Laborausrüsters auf eine Empfehlungsliste genommen.

In der zweiten Reihe im MDax verloren Lufthansa 1 Prozent, belastet von einer neuen Verkaufsempfehlung der Bank Citigroup. Im SDAX setzten derweil MorphoSys den Höhenflug der vergangenen Wochen mit einem Gewinn von 5,6 Prozent fort. Die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens erreichten den höchsten Stand seit Ende 2021./bek/jha/