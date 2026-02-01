DAX25.170 +0,7%Est506.065 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.448 +0,9%Euro1,1835 -0,2%Öl67,67 +0,5%Gold4.916 +0,8%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klar über 25.000 Punkte - Bayer sackt ab

18.02.26 10:00 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,59 Prozent auf 25.145 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,11 Prozent auf 31.409 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um rund 0,7 Prozent an.

Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorge nun für neue Dynamik, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Der Kampf zwischen Bullen und Bären über den weiteren Trend im Dax sei aber noch nicht entschieden. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte einmal mehr die Aktien von Bayer. Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen, ging es am Mittwoch um gut 7 Prozent in die Tiefe. Es gehe jetzt um die Frage, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston von der UBS.

Brenntag (Brenntag SE) rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um fast 6 Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen. An der Dax-Spitze erholten sich Siemens mit plus 3,5 Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen.

Im Nebenwerteindex SDax legten nach Jahreszahlen die Papiere des Maschinenbauers Dürr und jene des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) um annähernd 5 beziehungsweise um 1,3 Prozent zu./ajx/jha/