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ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht vom Fleck

01.07.26 09:37 Uhr
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim DAX nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsberichte an kursbewegenden Impulsen.

Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.974 Zählern. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDAX legte dagegen 0,2 Prozent auf 31.872 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent.

Seit Mitte Juni bewegt sich der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".

Aktien von Rheinmetall lagen an der Spitze des Dax mit einem Kursplus von knapp drei Prozent. Hier nutzten Schnäppchenjäger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. In der vergangenen Woche waren die Papiere des Rüstungskonzerns auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen.

Adidas (adidas) gaben um 1,4 Prozent nach und Puma (PUMA SE) um 0,6 Prozent, belastet von vorsichtigen Aussagen des US-Kontrahenten Nike zur künftigen Umsatzentwicklung.

In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus sieben Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.

LEG Immobilien (LEG Immobilien) gaben um ein Prozent nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/

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