ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt weiteren Rekord nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag eine weitere Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex schraubte seinen Rekord in den Anfangsminuten bis auf 20.675 Punkte nach oben, bevor der Schwung etwas nachließ. Nach einer halben Handelsstunde lag er noch 0,24 Prozent im Plus bei 20.624 Punkten. Schon am Vortag hatte er mit den US-Verbraucherpreisen und starken Zahlen großer US-Banken im Rücken einen Höchststand markiert.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ist der MDAX nach freundlichem Start zuletzt mit 25.564 Punkten auf sein Vortagsniveau zurückgekehrt. Auf Eurozonen-Ebene zog der Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) aber noch besonders deutlich um etwa ein Prozent an. Er wurde dabei gestützt von Kursgewinnen im Luxusgütersektor.

Anleger machen sich nach den Inflationsdaten aus den USA wieder weniger Sorgen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr ihren Zinssenkungskurs stoppen oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben könnte. Laut Investmentanalyst Matthias Schell von der Landesbank Baden-Württemberg gehen Investoren an den Finanzmärkten daher wieder mehr Risiko ein, was an den Anleihemärkten die Renditen drücke.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprechen die am Vortag schon hoch ausgefallenen Börsenumsätze dafür, dass viele, die bislang an der Seitenlinie gewartet haben, derzeit auf den Zug aufspringen. "Gerade kurz nach Jahresbeginn ist die Angst, bei möglichen Kursgewinnen nicht dabei zu sein, bei vielen sehr groß."

Unternehmensseitig überzeugte am Donnerstag Zalando seine Anleger mit einem Kurssprung um fast 14 Prozent. Der Online-Händler übertraf dank eines Endspurts im vergangenen Jahr sein Profitabilitätsziel. Als Treiber hinzu kam eine Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Analyst Yashraj Rajani glaubt an einen Zyklus, in dem sich das Unternehmen immer höhere Ziele stecken könnte.

Von Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) kamen dagegen schlechte Schlagzeilen. Der Kurs brach um fast 22 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Mai 2020 ein. Der Biokraftstoff-Hersteller musste wegen technischer Probleme und einer schwachen Preisentwicklung die Prognose für das operative Ergebnis senken. Einige Anleger schienen nun endgültig das Handtuch zu werfen, sagte ein Händler am Morgen. 2024 waren sie schon der zweitschwächste SDAX-Wert und 2025 sind sie in dem Index nun das Schlusslicht. Auch die Aktien des Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) gaben nach. Das Unternehmen hatte 2024 die Margenprognose, das Umsatzziel aber knapp verpasst.

Mehr als acht Prozent höher gehandelt wurden im Kleinwerte-Index hingegen die Aktien von Drägerwerk nach der Vorlage von Eckdaten. Der Umsatz wurde 2024 zwar nicht so stark wie erhofft gesteigert, doch das operative Ergebnis überlagerte dies mit einem besser als erwarteten Ergebnis. Laut Christian Ehmann von Warburg Research sind hohe Auftragseingänge für den Hersteller von Gesundheits- und Sicherheitstechnik eine gute Perspektive für das neue Jahr./tih/mis