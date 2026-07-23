ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Plus - SAP zieht an

24.07.26 10:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich zum Wochenschluss etwas von seinem Vortageskursrutsch erholt. Dank deutlicher Gewinne bei den Aktien des Schwergewichts SAP (SAP SE) legte der deutsche Leitindex im frühen Handel am Freitag um 0,4 Prozent auf 24.862 Punkte zu. Europas Branchenprimus kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Aboverträgen. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer ein moderates Plus an.

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Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,2 Prozent auf 31.746 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,4 Prozent.

Derweil bleibt das Marktumfeld schwierig. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer.

Immerhin lag der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent zuletzt wieder unter 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag war der Ölpreis erstmals seit Ende Mai über diese runde Marke geklettert und hatte damit die Inflationsängste weiter angeheizt.

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An der Dax-Spitze zogen die Papiere von SAP um 6,4 Prozent an. Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, übertraf die Analystenerwartungen. Der Experte Charles Brennan von Jefferies sieht darin ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal. Die Kennziffer widerlege die zuletzt spürbare Zurückhaltung der Investoren.

Positive Nachrichten kamen auch von ATOSS Software: Das Softwareunternehmen hatte dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Dabei sei Atoss profitabler gewesen als erwartet, sagte ein Händler. Die Papiere hatten im Nebenwerteindex SDAX mit einem Plus von fast fünf Prozent die Nase vorn.

Mit Blick auf die Autobranche hatte der VW-Konzern (Volkswagen (VW) vz) im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger fielen um gut ein Prozent.

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Am Dax-Ende büßten die Anteilsscheine von adidas mehr als drei Prozent ein. Als Begründung verwiesen Händler auf Enttäuschung, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe. Deren Ausbleiben habe dann auch schon nachbörslich belastet./la/mis