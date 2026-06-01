DAX24.963 -0,1%Est506.295 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +4,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.966 +1,4%Euro1,1452 -0,2%Öl79,19 -1,5%Gold4.196 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 BMW 519000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX kämpft um 25.000 Punkte -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer SAP schaltet auf Informationsstille: Quiet Period vor den Q2-Zahlen beginnt - Aktie schwächer
DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein DroneShield-Aktie dennoch schwach: Ehemaliger Konteradmiral zieht in Verwaltungsrat ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt weiter um 25.000 Punkte

22.06.26 10:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.957,1 PKT -28,7 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX tut sich am Montag weiterhin an der 25.000-Punkte-Marke schwer. Im frühen Handel stieg der Leitindex bis auf 25.082 Punkte und näherte sich so erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Der für den weiteren Anstieg erforderliche Rückenwind flachte aber schnell wieder ab.

Nach einer Handelsstunde lag der Dax mit 24.985 Punkten wieder knapp unter der zuletzt umkämpften Tausendermarke. Der deutsche Leitindex lag damit prozentual unverändert auf seinem Freitagsniveau. Der MDAX legte zeitgleich noch um 0,1 Prozent auf 32.674 Punkte zu. Die beiden deutschen Indizes folgten den in Asien verbreiteten Kursgewinnen nur verhalten.

Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord. Wegweisend bleiben die Verhandlungen über ein finales Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges, die die LBBW zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" sieht. Anhaltende Spannungen zwischen Israel und dem Libanon prägten am Wochenende das Bild, zuletzt aber gab es eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran.

Am Sonntag seien "ermutigende Fortschritte" erzielt worden, hieß es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung. Es sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, erklärten die Vermittler. Ziel sei eine sichere Passage für kommerzielle Schiffe durch die Meerenge. Die Ölpreise blieben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Werte aus der Halbleiterbranche nahmen am Montag Rückenwind aus Asien auf. Nachdem SK hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, zogen hierzulande die Infineon-Aktien um 4,5 Prozent an. Sie näherten sich damit wieder ihrem Anfang Juni erreichten Hoch seit dem Jahr 2000. Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börsen werden nach dem dort verlängerten Wochenende.

Aus dem Chipbereich bewegten sich die Aktien von Elmos Semiconductor und den Branchenzulieferern Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Aixtron (AIXTRON SE) und Siltronic am Montag auch zwischen 2,6 und 4,5 Prozent im Plus. Neben Aixtron wurden nun auch die übrigen drei Titel in den MDAX aufgenommen. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte etwas technologielastiger.

Gefragt waren im Dax noch die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St), die mit einem Anstieg um 1,2 Prozent ein Hoch seit Februar erreichten. Richard Felton von Goldman Sachs äußerte sich optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird.

Nordex (Nordex) kamen im MDax auf ein Plus von 2,5 Prozent. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen bauten damit ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen aus. Ajay Patel von Goldman Sachs betonte die Fortschritte in den Vereinigen Staaten, die das noch profitablere Geschäft in Deutschland ergänzten.

Im Rahmen der vollzogenen Indexänderungen gibt HOCHTIEF am Montag mit einem Anstieg um 0,6 Prozent sein Debüt im Dax. Der Baukonzern ersetzt dort die Papiere der VW(Volkswagen (VW) vz)-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die im MDax mit einem Abschlag von 1,8 Prozent gleich unter den schwächsten Werten waren. Für das frühere Dax-Mitglied ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) reicht es jetzt nicht einmal mehr für den SDAX./tih/stk

Mehr zum Thema DAX 40

10:57Wie SAP-Milliardär Dietmar Hopp sein zweites Tech-Imperium aufbaut
10:57Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX steigt über 25.000er-Marke - und fällt dann wieder darunter
10:29Deutsche Börse-News: "Hauptsache, der Ölpreis ist wieder deutlich niedriger"
10:24ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt weiter um 25.000 Punkte
10:13Baukonzern jetzt im Dax : Hochtief-Aktien rücken in die Spitzenliga
10:03Die Folgen des Krieges
09:55Airbus A319 und Boeing 737 kommen sich in Boston gefährlich nahe
09:52WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte
mehr