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ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax robust - Halbleiteraktien unter Druck

02.07.26 09:58 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es auch den dritten Tag in Folge aufwärts gegangen. Nach einem zähen Start legte der Leitindex DAX am Donnerstagmorgen um 0,4 Prozent auf 25.131 Punkte zu und setzte sich noch etwas weiter von der 25.000er Marke nach oben ab.

Damit konnte sich das deutsche Börsenbarometer den teils hohen Kursverlusten in Asien entziehen, wo vor allem Aktien der Halbleiterbranche unter die Räder gerieten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte trat am Morgen mit 32.057 Punkten auf der Stelle.

Analyst Tim Ritschar vom Broker Activtrades sah "den alles entscheidenden Durchbruch" geschafft. Der Dax habe am Vortag dank eines moderaten Plus oberhalb der "magischen Schallmauer" von 25.000 Punkten geschlossen. Trotz aller chronisch negativen Nachrichten zur deutschen Wirtschaft setzten die Investoren auf eine bessere Zukunft.

Unter den Einzelwerten fielen Bayer-Aktien auf mit einem Aufschlag von fast fünf Prozent. Erstmals seit fast drei Jahren schafften es die Papiere über die Marke von 50 Euro. Der Pharma- und Agrarkonzern bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft namens Ruveon. Zudem stufte die Deutsche Bank die Bayer-Aktie hoch auf "Buy".

Auf den Verkaufslisten ganz oben standen Papiere der Halbleiterindustrie. Im Dax büßten Infineon zwei Prozent ein. Aktien von Zulieferern und Ausrüstern wie Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), LPKF (LPKF LaserElectronics) Laser und PVA TePla verloren zwischen zweieinhalb und sieben Prozent. Sie schlossen sich damit nahtlos den Aktienverkäufen in den USA und Asien an.

Hintergrund für diese Verkäufe in der Chip-Branche sind offenbar kolportierte Pläne des Technologiekonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), ins Cloud-Infrastrukturgeschäft einzusteigen. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor und drückt auf die Aktienkurse", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

Für Bewegung sorgten auch Kommentare von Analysten. So legten die Aktien von adidas um ein Prozent zu, nachdem die Bank JPMorgan den Investoren zum "Übergewichten" der Aktie im Portfolio geraten hatte.

Aktien von CTS Eventim verteuerten sich um fast fünf Prozent. Das französische Investmenthaus Odd BHF hob die Anteilscheine des Ticketvermarkters und Eventveranstalters von "Neutral" auf "Outperform"./bek/stk