ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schüttelt Inflationssorgen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung an der Wall Street in der zweiten Handelshälfte verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der Dax (DAX 40) schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und legte im frühen Handel um 0,81 Prozent auf 16 681,25 Punkte zu. An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Teuerung nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank.

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 1,07 Prozent auf 26 349,18 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,8 Prozent. Nach dem europäischen Handelsschluss am Donnerstag war der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt - gute Vorgaben also für den deutschen Aktienmarkt.

Die nächsten Akzente dürften die Quartalsbilanzen großer US-Banken setzen. Bereits am frühen Nachmittag werden die Geschäftszahlen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), der Bank of America, der Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) erwartet. Laut Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, müssen die Quartalsberichte nun zeigen, ob die imposante Jahresendrally am Aktienmarkt auch von starken Gewinnen untermauert ist.

Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) lieferte im vergangenen Jahr trotz angespannter Lieferketten 735 Verkehrsflugzeuge aus und damit über 200 mehr als der kriselnde US-Konkurrent Boeing. Zugleich bestellten Kunden mehr als 2000 neue Airbus-Jets - ein Branchenrekord. Anleger honorierten dies, die Airbus-Papiere kletterten erneut in bislang nicht erreichte Höhen mit zuletzt plus 1,8 Prozent.

Der Militärschlag der USA und Verbündeter gegen die Huthi-Rebellen im Jemen ließ die Kurse im Rüstungssektor steigen. Die Schläge erfolgten in der Nacht zum Freitag als Reaktion auf wiederholte Angriffe der vom Iran unterstützten Huthis gegen Schiffe im Roten Meer. Der Rüstungssektor reagiert für gewöhnlich mit deutlichen Kursaufschlägen bei kriegerischen Auseinandersetzungen, so geschehen beim Angriff Russlands auf die Ukraine sowie im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Freitag markierten im Dax Rheinmetall ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 1,6 Prozent. Im MDax legten HENSOLDT um 4,4 Prozent zu.

Die Bank Morgan Stanley senkte für einige Chemiewerte den Daumen. Betroffen sind Brenntag (Brenntag SE), LANXESS und WACKER CHEMIE. Lanxess und Wacker Chemie gaben um bis zu 1,2 Prozent nach, Brenntag entzogen sich dem negativen Trend.

Ferner büßten im Kleinwerteindex SDAX die Papiere von Südzucker im Zuge einer doppelten Abstufung durch Warburg Research 5,9 Prozent ein. Analyst Oliver Schwarz hatte seine Kauf- in eine Verkaufsempfehlung gewandelt. Südzucker stehe eine Gewinnerosion bevor, schrieb er. Drägerwerk stufte Warburg hingegen auf "Buy" hoch, worauf die Titel des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters mit einem Aufschlag von 4,3 Prozent reagierten./ajx/jha/