DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt - Zu viel Ungewissheit

20.08.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.350,4 PKT -72,7 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlreiche Unsicherheiten drängen am Mittwoch die Anleger am deutschen Aktienmarkt in die Defensive. Für den DAX bleibt daher der Widerstand bei 24.500 Punkten zunächst eine zu hohe Hürde. Der deutsche Leitindex sank in der ersten Handelsstunde um 0,81 Prozent auf 24.226 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten etwas weiter weg.

Wer­bung

Der MDAX verlor zur Wochenmitte 0,79 Prozent auf 30.740 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,5 Prozent nach.

Im US-Handel hatten am Dienstag vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sieht den Grund hierfür in einem etwas schwindenden Optimismus für eine Zinssenkung in den USA. Mit Spannung warten die Anleger auf die am Donnerstag beginnende Notenbankkonferenz in Jackson Hole und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell.

Die Gipfel zur Beendigung des Ukraine-Krieges schienen die Anleger zudem nur als Lippenbekenntnisse zu werten, so Sohlleder weiter. Während offiziell von einer "historischen Chance" die Rede sei, setzten sich die Kampfhandlungen fort. "Diese Diskrepanz zwischen politischer Rhetorik und den Fakten vor Ort führt dazu, dass die Marktteilnehmer weiter in Lauerstellung verharren und positive Entwicklungen nicht einpreisen."

Wer­bung

Die jüngste Schwäche bei Aktien von US-Chipkonzernen strahlte negativ ab auf die Papiere von Infineon. Der Kurs sank um 1,6 Prozent.

Rüstungswerte weiteten ihre Vortagesverluste aus. Rheinmetall und HENSOLDT büßten jeweils 2 Prozent ein, RENK etwas weniger.

Die Titel des Düngerkonzerns K+S (K+S) rutschten angesichts einer doppelten Abstufung von "Buy" auf "Sell" durch die Berenberg Bank um 3,5 Prozent ab.

Wer­bung

TAG Immobilien (TAG Immobilien) verloren nach einer Kapitalerhöhung 1,6 Prozent. Carl Zeiss Meditec standen 1,7 Prozent tiefer und reagierten damit auf eine Gewinnwarnung des Schweizer Augenheilmittel-Konzerns Alcon./ajx/jha/