ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Quartalszahlen und Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Flut deutscher Unternehmenszahlen und vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch behauptet. Gebremst wird die Kauflaune der Anleger jedoch von den anhaltend hohen Ölpreisen angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

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Der DAX gab seine leichten Anfangsgewinne ab und notierte zuletzt praktisch unverändert bei 24.020 Punkten. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,5 Prozent auf 30.200 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank hingegen um 0,3 Prozent.

Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und könnte auch in den USA die Inflation weiter anheizen sowie das Wirtschaftswachstum dämpfen.

Auf beiden Seiten des Atlantiks nimmt zur Wochenmitte zudem die Berichtssaison der Unternehmen mächtig Fahrt auf. In den USA veröffentlichen am Abend nach dem Börsenschluss in New York mit Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 ihre Quartalszahlen. In Deutschland standen allein von den Dax-Werten sechs Quartalsberichte auf der Agenda.

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Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hielt trotz der Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering. Der Umsatz fiel angesichts eines rückläufigen Absatzes um knapp 5 Prozent. Das Unternehmen bestätigte die Jahresziele. Händler lobten in ersten Reaktionen vor allem Gewinn und Cashflow im ersten Jahresviertel. Für die Aktien der Stuttgarter ging es um 2,9 Prozent aufwärts.

Dagegen kamen die Zahlen der Deutschen Bank (Deutsche Bank) trotz eines Gewinnsprungs nicht gut an. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Die Papiere des Geldhauses fielen jedoch um 3,3 Prozent.

Der Sportartikelhersteller adidas schnitt im ersten Quartal besser ab als erwartet und bestätigte seinen Jahresausblick. So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent. Das Betriebsergebnis legte trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zöllen um 15,5 Prozent zu. Die Adidas-Titel reagierten mit einem Kursplus von 7,0 Prozent und waren damit klarer Spitzenreiter im Dax.

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Scout24 (Scout24) überzeugte die Anleger mit starken Quartalszahlen, zuversichtlichen Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung und einem beschleunigten Aktienrückkaufprogramm. Die Titel des Internetportal-Betreibers kletterten um 4,7 Prozent nach oben.

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbußen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Organisch sanken die Erlöse im ersten Quartal aber weniger als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Die Aktien stiegen um 4,0 Prozent.

Knappe Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney brockten dem Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) einen schwachen Produktionsstart ins Jahr ein. Auch Umsatz und Gewinn gingen zurück. Dennoch will Chef Guillaume Faury 2026 so viele Flugzeuge ausliefern wie nie zuvor und registriert trotz des Iran-Kriegs bisher keine Abbestellungen. Für die Airbus-Papiere ging es um 2,5 Prozent aufwärts.

Die Papiere von thyssenkrupp profitierten von der angekündigten Mehrheitsübernahme von TK Elevator durch den finnischen Aufzughersteller Kone und schnellten um 11 Prozent hoch. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte des Industriekonzerns, an der Thyssenkrupp aber noch beteiligt ist, mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden./edh/stk