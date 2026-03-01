DAX23.369 -0,3%Est505.684 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +3,1%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.063 +0,8%Euro1,1474 +0,4%Öl104,1 +0,2%Gold4.985 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
TotalEnergies-Aktie etwas fester: Produktion in Katar und im Irak eingestellt TotalEnergies-Aktie etwas fester: Produktion in Katar und im Irak eingestellt
Bayer-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet Bayer-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Iran-Krieg weiter im Fokus

16.03.26 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.368,7 PKT -78,6 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.684,4 PKT -32,2 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der DAX am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und stand zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 23.395 Punkten. Im Rampenlicht steht heute auch die Commerzbank: Die italienische Großbank UniCredit hat ein offizielles Übernahmeangebot vorgelegt.

Wer­bung

Die Anleger blicken weiter gen Nahost: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump von Nato-Verbündeten Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf gefordert. Der Schiffsverkehr in der für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtigen Meerenge ist wegen des Kriegs stark beeinträchtigt.

"Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und straft mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Die Energiepreise würden so zu einem echten Problem, das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte. Die Folgen sollten sowohl direkt über sinkende Margen bei den Unternehmen als auch über anziehende Inflationstendenzen und daraus folgende Konsumzurückhaltung spürbar werden.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,4 Prozent auf 28.694 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) fiel um 0,4 Prozent.

Wer­bung

Hierzulande ist das Übernahmeangebot der UniCredit für die Commerzbank das Gesprächsthema Nummer eins. Die italienische Großbank will das deutsche Kreditinstitut kaufen. Sie legt den Aktionären der zweitgrößten deutschen Privatbank ein offizielles Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aktien der Commerzbank vor.

Das Angebot ziele darauf ab, die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Schwelle zu überwinden und "in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern", teilte das Institut mit. Es werde erwartet, dass Unicredit eine Beteiligung an der Commerzbank von mehr als 30 Prozent erreichen werde, "ohne die Kontrolle zu erlangen". Die Aktien der Commerzbank sind zuletzt um den beim Tauschangebot errechneten Angebotspreis von rund 30,80 Euro gependelt mit einem Aufschlag von fünf Prozent.

Zweitbester Wert im Leitindex waren Bayer mit einem Plus von gut drei Prozent. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank UBS. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber.

Wer­bung

Die Aktien von Henkel (Henkel vz) und Beiersdorf hingegen weiteten ihren jüngsten Kursrutsch aus, nachdem sich die US-Bank Morgan Stanley negativ zu den beiden Werten geäußert hatte. Beide Titel büßten zuletzt jeweils rund ein Prozent ein. Im Vergleich zur Konsumbranche überwogen weiter Korrekturrisiken, schrieb Analystin Tilly Eno./la/stk

Mehr zum Thema DAX 40

11:11Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
11:11Hot Stocks heute: UniCredit greift nach der Commerzbank I Trading-Chance mit 65% Rendite | NVIDIA KI-Show & Meta plant Entlassungen
11:06Uneinheitlicher Wochenauftakt an den Börsen
11:06Uneinheitlicher Wochenauftakt an den Börsen
11:00Bären übernehmen das Kommando: DAX verliert nach verhaltenem Wochenstart an Boden
10:31Deutsche Börse-News: Alles hängt am ?-l (Wochenausblick)
10:21ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Iran-Krieg weiter im Fokus
10:13DAX – Brent über 104 Dollar – Extreme Fear dominiert
mehr